Mano a mano: Edgar Méndez  vs 'Rifle' Andrade

Cruz Azul le hará los honores al Atlas en esta jornada 10 de La Liga Mx en un duelo donde será fundamental el trabajo en media cancha donde el local querrá imponer condiciones en busca de un triunfo más, cosa que no será tan sencilla pues enfrente tienen a un rival ansioso de una victoria que ya consiguieron en Copa MX hace algunas semanas. Es por eso que en VAVEL México traemos a Méndez y Andrade en este mano a mano.

Edgar Méndez

El español ha sido pieza medular para La Máquina desde su llegada hace un par de temporadas, teniendo un buen debut al marcar 5 goles en su primer torneo. Aunque en los torneos posteriores no ha tenido tanta suerte de cara al marco, es compensado con sus condiciones para buscar y recuperar balones. Edgar Méndez tal vez no tiene los reflectores enfrente como otros de sus compañeros pero, por algo tanto Paco Jémez como Caixhinha, han tenido mucha confianza a la hora de alinear a este mediocampista.

En este torneo ha visto actividad en todos lo partidos de Liga sumando 628 minutos en el terreno de juego, así como en 4 partido de Copa donde suma 193 minutos, aún sin hacerse presente en la meta rival, por tal motivo y para responder a la confianza de su técnico este elemento puede ser determinante en el resultado del encuentro.

Andrés Andrade

En un contraste totalmente opuesto al rival en turno, es difícil resaltar a un elemento que destaque cuando los resultados simplemente no se dan para nada, pero podemos decir que el colombiano, ha sido de lo mejor que ha tenido el conjunto rojinegro, pues además fue él quien precisamente terminó con la infame racha sin gol que tuvieron durante el primer tercio del torneo. Si bien los tapatíos no han ganado, no cabe duda que ese gol marcado dio mas confianza al jugador quien busca revancha en cada partido que ha disputado

Andrade ha aparecido en 7 encuentros dentro de La Liga y otros 4 en el torneo de Copa, como ya mencionamos registra un gol, contando con 506 minutos disputados en Liga y 349 en Copa. Atlas fue el primer equipo en vencer a Cruz Azul en este semestre (dentro de Copa) y busca dar la campanada de nuevo, por lo tanto si quieren lograrlo, el fútbol debe brillar desde los botines del este rojinegro que estará al acecho para volver a celebrar una nueva anotación que sabrá mejor si lo consigue contra el líder de la competencia.