Las 11 guerreras de la semana

Iniciando la segunda vuelta de la Liga MX Femenil, se mantienen los equipos luchando por alcanzar la liguilla, y para eso, es necesario que las jugadoras encuentren el ritmo correcto para encaminar a su equipo a dichas instancias.

En el XI ideal de la jornada 10, aparecen muchos rostros nuevos, entendiéndose que es una competitividad de alto nivel. Estas son las jugadoras que sobresalieron con sus equipos.

Nota: Descansaron América y Monterrey, por eso la ausencia de jugadoras.

PORTERA.

Ana Paz (Atlas). Aparece por primera ocasión en el equipo de la semana. Sus actuaciones, han llevado a las rojinegras a estar entre los primeros puestos del G2 y buscar por primera ocasión la liguilla. No recibió gol en el encuentro. Cuenta con el 100% de los minutos jugados.

DEFENSAS.

Fátima Delgado (Atlas). Haciendo compañía a su portera, de igual manera, aparece por primera vez esta jugadora. Además de que su defensa no permitió gol en contra, cuando se terminaba el encuentro, mandó un pase de gol que concretó su coequipera para mandar cifras definitivas de 2-0 y sellar la victoria en casa.

Claudia Cid (Lobos BUAP). Enfrentando a la segunda mejor delantera del torneo (Toluca), Claudia se fue al ataque, para abrir el marcador con una técnica envidiable. Un testarazo que ni siquiera tuvo que saltar, únicamente usando su cuerpo, se quitó a la rival para rematar a placer y vencer a la guardameta toluqueña. Ha jugado todos los minutos del torneo y marcó su primer gol de la competencia.

Karen Gómez (Pachuca). Por segunda ocasión, aparece esta defensa, que además de no permitir gol en contra, se armó de confianza para tomar el esférico y hacer válido la pena máxima, para poner de manera momentánea el marcador 2-0 para su equipo. Pieza fundamental en la defensa Tuza. Hizo su primer gol del torneo.

Ana López (Pumas). Se ha hecho una tendencia, que aparezcan jugadoras Pumas en la línea defensiva, y no es para menos. Ya que son el equipo menos goleado del torneo con solamente 3 goles. Y si, además, las defensas hacen goles, entonces es doblemente efectivo el desempeño de la posición. Ana abrió el marcador, destacando su salto ganando por todo lo alto en el área rival.

MEDIAS.

Ricla Rajunov (Pumas). Marcó el cuarto gol de su equipo, haciendo más abultado el marcador. Con una velocidad y técnica de excelsa magnitud, Ricla hizo una verdadera joya de gol. Con este tanto, se estrenó como anotadora en el torneo.

Diana García (León). Jugadora sin muchos reflectores encima, pero con un camino ya recorrido. No se caracteriza por ser una jugadora que meta goles, sin embargo, contra las Chivas, despertó su puntería al marcar en 2 ocasiones y en ambos goles, los hizo de gran calidad viéndose muy audaz leyendo la posición de la portera rival. Por primera ocasión aparece en el equipo de la semana, así como también, marca un doblete por primera vez.

(C) Mónica Ocampo (Pachuca). La jugadora más experimentada de la Liga, no podía quedarse fuera en esta ocasión. Después de semanas de descanso, regresó renovada. Hizo un doblete para darle a las Tuzas una victoria más y no despegarse de las líderes Toluca. Su experiencia le hace ganarse el gafete de Capitana.

DELANTERAS.

Patricia Jardón (Pumas). Haciendo el tercer gol universitario, Patricia desde que inició la jugada desde su medio campo, fue leyendo la jugada. Moviéndose y desmarcándose como si estuviese sola en el terreno de juego. Un toque antes que le llegase el balón, hizo un movimiento retrasado para recibir, y sin pensarlo desde la esquina izquierda del áre grande, sacó un derechazo que dejó sin oportunidad a la portera fronteriza.

Gloria Narváez (Lobos BUAP). Se ha convertido en la goleadora del equipo. Con su primera participación en el campeonato, Gloria ha demostrado que puede llegar muy lejos. Levantándose de gran manera, dio un martillazo para mandar el balón al fondo de las redes, adelantando a su equipo en el marcador. Con esta anotación, llegó a 4 en el torneo.

Mariel Román (Toluca). A pesar de que es su primera participación a nivel profesional, Mariel se ha caracterizado por ser una jugadora inteligente para leer los pases de sus compañeras, además de su velocidad. Autora de los 2 goles toluqueños, que evitaron la caída escarlata a manos de Lobos BUAP. Ambos de excelente manufactura. Los goles le valieron para empatar el liderato de goleo.

DT. José Cevada (Lobos BUAP). Planteó un cuadro agresivo ante Toluca, a pesar de no llevarse la victoria, puso en aprietos al cuadro rojo, se puso arriba 2 veces en el marcador, y al final se llevaron un punto ante uno de los equipos más fuertes de la Liga.