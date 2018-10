Francisco Palencia: "Estoy a gusto; tenemos mucho que mejorar"

La apremiante situación que vive Lobos BUAP se hace más evidente semana a semana, pues los puntos no llegan y la pelea por el no descenso comienza a generar dudas sobre la continuidad de Francisco Palencia como técnico de la jauría.

Este jueves Francisco Palencia hizo acto de presencia ante los medios de comunicación y señaló que el equipo sigue trabajando fuerte para revertir la complica situación en la que se encuentran: 4 de 24 puntos posibles.

“Yo voy a trabajar, es mi filosofía y así lo he hecho siempre; me caracteriza eso. Evidentemente, el equipo ya necesita sumar. Por lapsos jugamos bien, pero luego nos desconectamos. Buscaremos tener equilibrio ante León”, señaló.

'Paco' Palencia también fue cuestionado sobre la posible llegada de un nuevo técnico a la insitutción en caso de no tener un buen resultado este fin de semana ante León.

“Lo de los técnicos no me corresponde hablar, no puedo dar un punto de vista, no me encargo de eso. Pero en el vestidor, hablo con ellos, los convenzo, charlamos y les hablo fuerte cuando se necesita. Me encanta mi trabajo y estoy aquí por gusto y porque quiero, además estoy convencido que podremos mejorar”.

Por último, el técnico de los universitarios afirmó que buscará trabajar a tope con el estilo agresivo y atrevido que tienen ante el arco rival además de señalar que ante León buscarán la victoria.

“El estilo del nuevo técnico de León es muy bueno. Nacho Ambriz es un buen entrenador y lo respeto. Tendrá poco tiempo para trabajar y no sabes cómo salga al campo, pero nosotros evaluaremos lo que pueda hacer y trabajaremos en ello para que nosotros nos llevemos los puntos”, finalizó.

Lobos visitará al León este sábado en punto de las 19:00 horas en el Nou Camp en el juego duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2018.