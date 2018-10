Resultado y gol del 0-1 León vs Lobos BUAP en Liga MX 2018

Les agradecemos su compañía en esta transmisión traída por Vavel México

Termina el juego en el Nou Camp! Lobos BUAP vence 1-0 al León

91' Se agregan tres minutos de compensación

90' Disparo del Chapito Montes que se vapor encima del arco

87' Leonardo Ramos aprovecha el error de Rodolfo Cota y de manera singular marca un gol valiososisimo

86' Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool de Lobos BUAP!

83' Los dos equipos se van con todo por tratar de obtener el gol del triunfo

79' ¡Cerca! disparo de Chapito Montes que pasó a un lado del arco de Lobos

78' Ahora es falta a favor del León; tiro libre directo para la fiera

76' Falta a favor de Lobos BUAP

74' 47 minutos después, se reanuda el juego en el Nou Camp

Los futbolistas de Lobos y León realizan calentamiento para evitar lesiones

Los jugadores de ambos equipos comienzan a salir a la cancha; el partido se reanudará en los próximos minutos

Los trabajadores del estadio tratan de sacar la mayor cantidad de agua mientras que el público le reconoce su esfuerzo

El árbitro detalló que serán 25 minutos de espera para tomar una decisión

73' Se detiene el juego en el Nou Camp, la cancha está llena de charcos

70' Disparo de media distancia de Montes que se va desvíado

67' Tiro de esquina para Lobos BUAP

63' Se está cayendo el cielo en el Nou Camp, falta a favor de Lobos

60' ¡Rodriguez! primer disparo de peligro de Boseli que realiza en una media vuelta espectacular que atajó el portero de lobos BUAP

57' Disparo lejano de Montes que se va por encima del arco licántropo

53' La lluvia invade del Nou Camp y provoca errores en ambos equipos

50' Tiro de esquina para León

48' León arranca la segunda mitad con más ganas de hacer diferencia

45' Arranca la segunda parte

Termina la primera mitad entre León y Lobos BUAP, no se hacen daño

45' Se agrega un minuto de compensación

45' Tiro libre a favor de Lobos BUAP

42' Pocas acciones de los dos equipos en estos últimos minutos del primer tiempo

38' Ha bajado la intensidad del juego considerablemente

36' Disparo de Navarro que desvía Cruz para evitar el primer gol del juego; tiro de esquina para la fiera

32' Un juego bastante tranquilo en la primera media hora del juego

30' Tiro de esquina para la fiera

27' Disparo de Luis Montes que se va muy desvíado

24' Lobos trata de mantener el orden en todas las líneas

21' Falta a favor de León

17' Mauro Boselli es el jugador más activo del juego pero Lobos lo marca con tres

13' Falta a favor de Lobos BUAP

10' Disparo de Chirinos que se va muy desvíado

7' Cabezazo de Boseli que se va desvíado

4' León comienza con las acciones de peligro pero Lobos responde con buen orden

1' Arranca el juego en el Nou Camp

Lobos BUAP busca salir del fondo de la tabla general y del cociente mientras que León busca ponerse en la parte alta de la tabla

Los dos equipos han terminado el calentamiento y regresan a los vestidores para iniciar el juego

Estamos a minutos de que inicie el juego entre la fiera y los licántropos en busca de tres unidades fundamentales en este Aperutra 2018

Alineación Lobos BUAP: Rodriguez, Crisanto, Orozco, Rodriguez, Cruz,Rabello, Sierra, Lainez, Gonzalez, Chirinos y Richrads

Alineación León: Cota, Mosquera, Navarro, Herrera, Cornejo, Montes, Rodriguez, Aquino, Mascorro, Cerato, Boselli

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del León vs Lobos BUAP, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nou Camp. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

León vs Lobos BUAP en vivo

La cancha del Nou Camp, con sus 31,297 localidades, será testigo de las acciones entre 'La Fiera' y el cuadro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Atentos a José Antonio Rodríguez | Nunca es buena noticia cuando el arquero es la figura de un equipo, sin embargo, este es el caso de Lobos BUAP. El ex cancerbero del Guadalajara ha encontrado una nueva oportunidad en Liga MX y la ha sabido aprovechar con sólidas actuaciones que, no obstante, no han sido suficientes para abandonar los últimos sitios de la tabla.

Atentos a Mauro Boselli | El título de goleador histórico de León está cada vez más cerca de pasar de Adalberto 'Dumbo' López a 'El Matador'. Boselli es un delantero con un olfato de gol único, capaz de generar oportunidades con sus movimientos y poseedor de una sensibilidad innata a la hora de definir que buscará seguir acrecentando su suma de anotaciones.

León vs Lobos BUAP 2018

Juan Francisco Palencia, por su parte, sabe de la necesidad de minar puntos de donde sea para su equipo: "Evidentemente, el equipo ya necesita sumar. Por lapsos jugamos bien, pero luego nos desconectamos. Buscaremos tener equilibrio ante León".

El nuevo timonel del León, Ignacio Ambríz, está consciente del reto de dirigir a este equipo y se manifestó como listo para hacerlo: "Siempre me toca ir contracorriente, me comprometo a trabajar todos los días, a mejorar en todos los aspectos".

Resultado partido León vs Lobos BUAP online

Son dos los duelos que estos equipos han tenido entre sí en el máximo circuito del futbol mexicano. La ventaja es para el equipo verde con una contudente victoriad de 3-0 en Puebla, mientras que en Guanajuato empataron a dos tantos.

En su más reciente juego como visitante cayeron ante Pumas por un contudente marcador de 4-2 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Los dirigidos por 'Paco' Palencia siguen sin encontrar un futbol que les reditue en resultados. Se encuentran en el fondo de la tabla, sólo por encima de un inproductivo Atlas de Guadalajara. Sólo 4 de 27 posibles son la cosecha de los licántropos que trataran de que el debut de Ambríz sea decepcionante.

Liga MX en vivo

Los 'Panzas Verdes' vienen de perder en su último partido como local contra Universidad Nacional, lo que aunada a la derrota en Torreón, le costó el trabajo a su anterior técnico.

'Nacho' Ambríz hará su debut como domador de 'La Fiera' después de que la directiva guanaujatense le diera las gracias a Gustavo 'Chavo' Díaz tras la derrota de 3-0 ante Santos Laguna en el TSM.

Minuto a minuto del partido León vs Lobos BUAP en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido León vs Lobos BUAP en vivo, correspondiente a la 10ª jornada del Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nou Camp a partir de las 19:00 horas.