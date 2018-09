Previa Santos Laguna - Veracruz: David contra Goliath

Santos Laguna sin duda que ha sido uno de los equipos más regulares en lo que corre del Apertura 2018, poco se habla pero el funcionamiento sigue pulcro, los jugadores responden y están en excelente momento, tanto así que Furch y Rodríguez se colocan líderes en la tabla de goleo. Veracruz ha dado mucho de que hablar en este semestre y no precisamente por su accionar dentro del campo, va ya más de mitad de torneo y no dan signos de vida, peleando nuevamente con temas porcentuales en lo más bajo.

Enrachados

En lo que va del año 2018 Santos ha perdido únicamente un encuentro en el Estadio Corona y fue ante Pumas antes del arranque de la liguilla pasada. Se ha vuelto un fortín su estadio, ha regresado 'La casa del dolor ajeno', por ello que es significativamente favorito de cara a este encuentro. Salvador Reyes Jr. ha hecho un trabajo fenomenal desde manejo de grupo hasta tácticamente hablando, no tiene nada que pedirle a los equipos grandes o a los equipos con plantillas poderosas pues sus jugadores tienen una idea clara que llevan a cabo y si a esto le añadimos el nivel en el que se encuentran, es un equipo para tomar muy en cuenta. Ahora bien el tema será mantener el nivel de aquí a liguilla en donde como repetitivamente se dice, es un torneo aparte.

Foto: Liga MX

Para llorar

La última vez que Veracruz visitó Torreón logró sumar de a tres con el 'Polaco' Menéndez como figura, cuando el club lagunero estaba en crisis. Hoy podemos decir que es totalmente al revés, los 'Tiburones' ni pichan ni cachan ni dejan batear; con entrenador, sin entrenador, en casa, de visita, el conjunto del 'Puerto' es una lágrima. No sabemos la razón exacta por la cual no camina el equipo, si los jugadores no son los adecuados, no captan el estilo de juego dentro del campo, el entorno que los rodea, etc. pero aún dando una actuación de regular a buena como en la jornada pasada ante Toluca, no logran capitalizar para sumar, son desconcentraciones en momentos importantes lo que más les han costado resultados.

Foto: Liga MX

Hombres a seguir

Jonathan Rodríguez, delantero de Santos. Hay que darle reconocimiento a quien lo merece, 'Cabecita' ha cumplido cabalmente en cada encuentro y haciendo una mancuerna de miedo con Furch, haciendo olvidar totalmente a Tavares. Lo ponen a jugar en punta, como volante/extremo y el charrúa se manda actuaciones para enmarcar, futbolista muy físico, con mucha potencia y rematador de naturaleza. 6 goles lo colocan en la tabla de goleo como segundo, sólo por abajo de Julio Furch.

Foto: Club Santos

Adrián Luna, delantero de Veracruz. Otro jugador uruguayo que medianamente e irregularmente sobresale dentro de todo lo negativo que rodea al club escualo junto con el arquero peruano Pedro Gallese. Encargado de la mayoría de los balones parados, con gol en la jornada pasada, y un generador de peligro por las bandas que intercala. Encarador, veloz y ágil con la esférica, el sudamericano se esfuerza por sacar adelante a su equipo.