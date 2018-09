Un empate penal que le quita el triunfo a Chivas

Chivas sufrió para poder vencer a Querétaro, pese a proponer el partido y siempre buscar el arco rival, fue hasta el minuto 84 cuando Alan Pulido, quién había entrado de cambio, anotó vía penalti. Por su parte, la visita salió a encerrarse y esperar. Pero logró su cometido un minuto al final del juego, también desde los once pasos, con gol de Camilo Sanvezzo.

En los primeros minutos fue Chivas quien propuso el partido con una oferta más ofensiva que el rival. Incluso al minuto 7 llegó la primera clara, con un tiro de Brizuela que desvió Volpi a tiro de esquina. Un minuto después, Zaldívar cabeceó por encima del marco.

Sin embargo, la presión de Chivas no cesaba. Pues al 15’, Volpi salió a cortar un centro pero dejó el balón botando, mientras que Basulto en dos ocasiones dejó ir la oportunidad de gol. Al 20’, Zaldívar vio la tarjeta amarilla por dejarse caer en el área en busca de un penal.

En los minutos consecuentes, Chivas mantuvo la propuesta de ataque, sin muchas opciones claras de gol, salvo las antes mencionadas. Por su parte, Querétaro replegó líneas con una postura un tanto defensiva y a la espera de un contragolpe.

En la recta final del primer tiempo, Chivas apretó un poco más en la parte ofensiva, pero no logró perforar la defensiva queretana. Así terminó el primer tiempo. Comenzando la segunda parte, Chivas siguió con el ataque y a los 10 minutos, Fernando Beltrán se inventó un jugadón, en el que ingresó al área con un autopase y al definir, Tiago Volpi le robó el grito de gol.

Al 63’ llegó la polémica jugada, tras un buen centro de Conejo Brizuela, el cual fue rematado a gol por Gael Sandoval. Pero el silbante Nava Ortiz lo anuló por un supuesto fuera de lugar. La primera jugada de peligro de Querétaro llegó hasta el minuto 67, tras un tiro libre cobrado por Camilo Sanvezzo, quien estrelló su remate a la barrera.

Al 70’, Josecarlos Van Rankin tomó un balón en las afueras del área grande y probó con un disparo que se fue apenas desviado arriba del marco visitante. El agobio rojiblanco fue en aumento, aunado al ingreso de Alan Pulido. Al 81, Chuy Godínez tuvo una clara en el área chica, pero Volpi atajó el balón.

Tan sólo un minuto después, se marcó penal tras una falta de Luis Romo sobre Pulido. El propio Alan se encargó de cobrar el tiro que fue anotado de manera rasa para vencer al arquero brasileño.

Ya con el gol a favor, Chivas no cesó su ataque y buscó aumentar su ventaja para asegurar el triunfo. Mientras los Gallos desesperados querían pero no podían. Pero justo un minuto para terminar el juego, George Corral fue fauleado por Alan Cervantes, el árbitro no dudo en marcar penal, mismo que Camilo Sanvezzo anotaría para decretar el empate final.