Las cinco del Rayo: jornada 10 del Apertura 2018

Los Rayos del Necaxa cayeron con la cara mirando al sol, en un partido abierto y espectacular, que al final se lo llevó el que más mereció e hizo por el resultado. Toluca venció 3 goles a 2, a los dirigidos por Marcelo Michel Leaño. Un juego que nos llevó en un carrusel de emociones, sobre todo en la parte final del cotejo.

Un contraste de realidad

Necaxa se topó ante uno de los mejores equipos del campeonato, pero ya lo había hecho también una semana antes ante Cruz Azul, solamente que ahora en una cancha complicada y con un cuadro inspirado. En el primer tiempo, se salvaron de recibir por lo menos un par de goles; curiosamente, fue Necaxa quien se adelantó en el marcador a los 40’, con la anotación de Francisco Córdova. Aunque la puntería escarlata se afinó en la segunda parte, fueron tres, pero pudieron ser más.

Sambueza, pieza clave

Todos saben de la calidad que tiene Rubens, no solo en sus pies, sino también en su cabeza. Es el hombre pensante, el diferente, que te cambia un partido. Así fue como Toluca encontró la llave del gol. Pese a que no anotó gol el argentino, sí fue partícipe y participó en al menos dos tantos. Aunque contribuyó para marcar un par más.

Bien adelante, mal atrás

A lo largo del torneo hemos visto cómo Necaxa es un extraordinario equipo en la parte ofensiva, empero, la parte defensiva deja mucho que desear. Malas marcaciones, malas decisiones y ni qué hablar. Ya está muy comentado el tema de la ausencia de un central de calidad. En los dos primeros goles, hay fallas de seguimiento tanto al rival que entra al área con balón, como el que entra para cerrar la pinza. Y del tercero, bueno, podemos decir que toda la defensa fueron espectadores de lujo.

Limitaciones técnicas

Comparado el plantel de ambos clubes, es clara la superioridad del cuadro mexiquense, línea por línea son superiores, pero cuando no puedes competir en calidad, debes hacerlo en esfuerzo y mentalidad. Hoy Necaxa no compitió como lo hizo ante Cruz Azul. Ante jugadores talentosos no puedes regalarles ni un centímetro.

Mal visitante

Paso perfecto. Son cinco derrotas en cinco partidos jugados fuera de casa. Podríamos decir con la mano en la cintura, que Necaxa es el peor visitante de la Liga Bancomer MX. Ya sea por atrevimiento como ante Pumas o encerrados y defensivos como ante Chivas y Xolos, la suerte no ha estado con los hidrocálidos en cancha ajena. Necaxa es junto a León, los equipos más bipolares de la Liga, solo que los Rayos mantienen una constante: en casa le ganan a cualquiera, pero fuera de ella, pierde con cualquiera.