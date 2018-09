Necaxa ha sido superior a la mayoría de sus rivales, asegura Marcelo Michel Leaño:

El conjunto de Necaxa no para, sino que continúa con su racha negativa como visitante en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Este sábado, a manos del Deportivo Toluca, los Rayos sumaron su quinta derrota consecutiva fuera de casa.

Luego del partido, Marcelo Michel Leaño reconoció no estar tranquilo por el resultado ante los 'Diablos Rojos': "Me ocupa mucho. Nuestras realidades fueron distintas; en el primer tiempo fuimos un equipo con mucha personalidad, que se plantó en una cancha complicada frente a un equipazo, y en el segundo, durante 20 minutos respetamos mucho al rival y cuando pasa eso, un rival como Toluca te castiga".

Más allá de ser específico en los errores que cometieron, dijo tener confianza de que mejorarán su accionar: "Fueron 20 minutos muy malos, en los que les permitimos jugar como ellos querían, no fuimos capaces de quitarles el balón, ni de terminar las jugadas. Somos conscientes de que Roma no se construyó en un día, estamos en un proceso de trabajo para construir un equipo de época, y que, cuando ajustemos este tipo de detalles, va a ser muy difícil que dejemos ir puntos en el camino, así que no queda más que trabajar".

Por último, a pesar de que se encuentran en la parte baja de la clasificación general, el joven timonel aseguró que tienen las armas suficientes para ser un club protagonista: "Está para ser campeón, no porque perdimos nos retiramos de la competición. Este equipo, salvo 20 minutos hoy y 45 contra Chivas, ha sido superior a la mayoría de los rivales. Sabemos que estamos en un buen camino y jugando bien, el tema es que nuestro entorno es, excesivamente, resultadista".