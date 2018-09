Enrique Meza: "Dejamos mucho que desear"

Un autocrítico Enrique Meza se presentó ante los medios de comunicación después del partido que el Puebla de la Franja perdiera frente al América en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en el marco de la décima jornada del Apertura 2018.

"Dejamos mucho que desear, pero, sin el ánimo de buscar una atenuante, ellos son un equipo peligroso que tiran muy buenos centros, que son rápidos y que su ataque es muy consistente" , manifestó.



El veterano entrenador hizo hincapié en los yerros de su escuadra ante el equipo capitalino que, a su parecer, le costaron el partido: " Me da la impresión de que los comemos demasiados errores porque el primer gol viene de una vez muy largo, la fildeamos mal y después viene el gol. Me parece merecido para ellos puesto que lo hicieron ", señaló.

El ex seleccionador nacional de México no ocultó su descontento por haber concedido un gol en los últimos segundos después de que su escuadra había emparejado los cartones en dos ocasiones: "Molesto porque ya teníamos un dos que parece que era justo porque nos compusimos en el segundo tiempo, pero el tiempo en los últimos minutos es un sabor más normal, porque el producto de los errores adicionales " , comentó.

Sobre el rendimiento general de Puebla en la presente campaña, Meca afirmó que no está teniendo la posesión y el volumen de juego deseados por él: "Trabajamos para tener la pelota y es algo que no hemos podido hacer. El volumen no está siendo el adecuado para ser un equipo altamente competitivo " , añadió.