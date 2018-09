Tres ladridos al hilo

El Apertura 2018 ya supera la mitad de las jornadas disputadas y los equipos empiezan a sacar las calculadoras para calificar a la fiesta grande. La noche de este sábado, los fronterizos recibireron a los tuzos del Pachuca en el Estadio Caliente, esto, respecto a la jornada 10 del torneo.

Ambas escuadras llegaban a este encuentro con 12 unidades, por lo que este partido era de gran importancia para mantener la ilusión de clasificar entre los primeros ocho del torneo liguero. En la jornada pasada, la jauría derrotó 0-1 al Atlas en el Estadio Jalisco, mientras los tuzos empataron 1-1 ante Tigres en el Estadio Hidalgo.

Antes de comenzar el encuentro, se guardó un minuto de silencio por los acontecimientos del pasado 19 de septiembre del 2017, donde la afición presente lo cambió por aplausos. El árbitro dio el silbatazo inicial y los 22 jugadores tenían el mismo objetivo, conseguir los 3 puntos.

En los primeros minutos del encuentro, tanto Xolos como Pachuca, buscaron el arco rival, sin embargo, la anotación no llegaba. Instantes después, los locales estuvieron a punto de anotar el primero de la noche, no obstante, el esférico no superó la línea del arco de Blanco y la afición ahogó su celebración.

Ambos estrategas conocían la importancia del partido, por lo cual, los dos equipos iniciaron a jugar con más precaución y seguridad. Después de 45 minutos disputados en el Estadio Caliente, fronterizos y tuzos se fueron al descanso sin anotaciones.

Inició la parte complementaria y el reloj no marcaba ni un minuto de juego cuando Erick Torres encontró el esférico con libeetad en el área rival, donde conectó de forma correcta y mandó el balón al fondo de las redes para marcar el primero de la noche. Pachuca no bajó los abrazos y los visitantes buscaron el empate del partido.

Al minuto 54, Franco Jara cometió una conducta violenta en el medio campo, donde el árbitro no pensó la acción dos veces y le mostró el cartón rojo, dejando a los tuzos con 10 hombres. El partido continuó sin goles y en la recta final del encuentro, Jaine Barreiro, recibió una segunda tarjeta amarrilla, provocando otra expulsión para los visitantes. Al final, el encuentro terminó en victoria para los locales con un marcador de 1-0.

Con este resultado, los rojinegros llegan a 16 puntos en el certamen, y por otro lado, los tuzos permanecen con 13 unidades. El próximo partido de Xolos será ante Monterrey, mientras Pachuca recibirá al Cruz Azul.