José Cardozo: "Nos vamos con sabor amargo de este empate"

La jornada 10 del Apertura 2018 no le cayó nada bien a las Chivas de José Saturnino Cardozo. Pese haber brindado un estilo ofensivo durante 90 minutos, los Gallos Blancos de Querétaro encontraron el gol en tiempo de compensación para así sacar un valioso punto del Estadio Akron que significa seguir luchando por entrar a la liguilla.

En conferencia de prensa, Cardozo expresó que sus jugadores deben salir con la frente en alto tras el gran partido que otorgaron.

"Con sabor amargo, lógicamente, por cómo jugó el equipo. Solo se vio a un equipo en la cancha; planteamos un partido en donde fuimos siempre al ataque, tuvimos el control del juego los 90 minutos. El esfuerzo que hicieron los muchachos fue impresionante y eso me deja tranquilo y contento", expresó el técnico guaraní.

José Saturnino Cardozo igualmente manifestó que en el segundo tiempo le dieron más fuerza al ataque con las incorporaciones de Godínez y Pulido. Asimismo dijo que deben aprovechar las ocasiones que generan al frente, ya que consideró que tuvieron los argumentos para salir con las tres unidades de este duelo y no con el empate.

“El equipo no se va para abajo porque hicieron un gran partido. Jugaron buen futbol y cada uno tiene su propuesta. Me gusta que el equipo juegue bien. Estamos fuertes, unidos y trabajando con predisposición, viene un Clásico, y el juego ante Pumas en Copa MX, motivados por no bajar nunca los brazos. Vamos a seguir jugando igual".

Sobre el reencuentro de Alan Pulido con el gol, Saturnino Cardozo expresó que eso le ayuda para que Alan pueda seguir creciendo.

“Siempre estuvo bien. Entrena bastante bien y él no salió por bajo rendimiento, sino por una lesión y el equipo ganó tres partidos. Siempre trabajó como profesional, siempre sumando, apoyando, entonces aquí no hay jugadores mal anímicamente. Hoy entró, hizo buen partido, pudo hacer un gol que ayuda bastante".

Sobre el próximo compromiso que tiene el Rebaño en su calendario, está el de octavos de final de Copa MX frente a Pumas, donde el timonel rojiblanco dice que ya lo tienen en mente y que comenzarán a analizar al rival desde el lunes. Asimismo expresó que esperará cómo avanzan las recuperaciones de Orbelín Pineda y Michael Pérez para así poder saber cuáles son las variantes que tendrá disponibles en su próximo encuentro.