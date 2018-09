Tiago Volpi reconoció que estuvieron debajo de su nivel

Los Gallos Blancos consiguieron un punto muy valioso del estadio Akron ante unas Chivas que estuvieron cerca de llevarse las tres unidades pero no lograron mantener la ventaja y, con un penal convertido por Sanvezzo, se dividieron los puntos Chivas y Gallos.

Tiago Volpi fue factor en el marcador con grandes atajadas durante los 90 minutos y al terminar el encuentro, reconoció en zona mixta que rescataron un punto importante:

"Por ahí el equipo no hizo el juego que venía haciendo, pero el punto sirve, hay que mirar para adelante porque viene otro partido importante en Copa y hay que seguir sumando para poder entrar a la liguilla".

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado ante un equipo grande pero nosotros no estuvimos concentrados, no hicimos el juego que veníamos demostrando, ellos hicieron un buen partido pero nos llevamos un punto".

Volpi recalcó que sumar unidades ante un equipo como Chivas y de visitante siempre es importante:

"Contra un rival como Chivas siempre es importante sumar, es un punto que nos deja en zona de liguilla pero debemos estar conscientes de que no hicimos buen partido, un nivel muy por debajo del mostrado en fechas anteriores".

Además, mencionó que les faltó determinación para poder elaborar el juego que ha caracterizado al equipo que dirige Rafa Puente:

"Nos faltó personalidad para hacer nuestro juego que es de posesión y mucha movilidad, el equipo por momentos estuvo atrás, hizo cosas que no hemos trabajado porque el estilo de Rafa es de posesión que agrede al rival y que no se repliegue".

Para finalizar, Volpi reconoció que no le parecío legítimo el penal que le marcaron en contra y que puso en aprietos al equipo de Puente con el 1-0:

"Para mí no fue pero eso es una decisión del árbitro, así como nosotros, ellos pueden tomar decisiones buenas y malas pero nada que recriminar, fue una jugada dudosa y para mí no fue penal pero todos tenemos derecho de equivocarnos y no le vamos a echar la culpa al árbitro"