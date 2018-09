Rafael Puente: "La versión que vieron de Querétaro no es la que pretendemos"

Querétaro consiguió de forma agónica un empate tras igualar a 1 gol con el cuadro de Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Tras el empate obtenido por su escuadra, el estratega de los Gallos Blancos, Rafael Puente del Río, estuvo en conferencia de prensa donde fue autocrítico en sus declaraciones, en primer plano mencionó que su escuadra fue resiliente a pesar de ir abajo en el marcador a pocos minutos de concluir el encuentro:

“Si un equipo aspira a trascender y conseguir cosas importantes como nosotros lo pretendemos se vuelve fundamental tener muchas cosas, pero hoy tuvimos algunas de ellas que es valioso resaltarlas, la resiliencia es un valor fundamental porque no es fácil con merecimientos del rival verte abajo cuando el partido ya agonizaba y tener esa capacidad de reacción entonces hoy el equipo mostro que es resiliente que es un valor fundamental”.

Para el entrenador mexicano fue importante no perder este juego, a pesar de las circunstancias del encuentro: “Cuando no eres capaz de realizar tu juego, cuando este dista mucho de lo que pretendes te distinga es importante no perder, entonces hoy se dio esta situación”

Afirmó que la versión de este encuentro por parte de los “emplumados” no es la que pretende sea su estilo de juego: “Hoy la versión que vieron de Querétaro no es para nada la que pretendemos ni es la que me identifique ni la que me hace sentir orgulloso, que por supuesto orgulloso del esfuerzo estoy , pero no del como ejecutamos el juego”

Por último, el estratega resaltó el punto obtenido por su equipo en la casa de Chivas: “Es un punto muy valioso. Si no eres capaz de hacer tu juego, pero estuvimos lejos de lo que habíamos mostrado en partidos anteriores, pero el trabajo es lo que nos va a llevar a revertir esta situación, pero también tiene mucho que ver con la propuesta del rival y con la intensidad con la que juega”.​