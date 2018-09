Lionel Vangioni: "Ojalá no vuelva a pasar nunca más"

Luego de que el Clásico Regio finalizó con un amargo empate, Rayados ya le dio vuelta a la página y se enfocan en la intensa doble actividad que tendrán esta semana cuando se enfrenten primeramente a Zacatepec en los Octavos de Final de la Copa MX y posteriormente ante Xolos en la onceava jornada del Apertura 2018.

Lionel Vangioni, zaguero del conjunto albiazul, habló de cómo se encuentra la escuadra regiomontana, luego de que las lesiones han hecho de las suyas de manera constante en este semestre.

“El equipo se encuentra bien, creo que recuperándonos de un duro partido, bastante intenso. Estamos a la disposición del cuerpo técnico para meternos lo que es lleno al partido de Copa. Me ha tocado estar en otros planteles y he sido parte de esa racha negativa en cuanto a las lesiones. Es una lástima, hemos realizado un buen trabajo físico y lamentablemente no encontramos el por qué. Hay que ser positivo, en que somos un plantel amplio y que todos queremos jugar”.

Con respecto a los desafortunados acontecimientos que suscitaron el pasado domingo previo al arranque del Clásico ante Tigres, Vangioni expresó su punto de vista: “Tenemos un rol que es jugar, tratar de dar un espectáculo y después sobre las decisiones que tomaron hoy, no puedo opinar mucho. La autoridad tomó esa decisión para el bien del futbol y para que todo se viva en paz. Lo hechos que ocurrieron fueron lamentables, hubo violencia pero de parte de nosotros, ojalá no vuelva a pasar nunca más y estamos en disposición para hacer lo que se tenga que hacer y vivir un Clásico en paz”.

“Mi rol no es ver qué se hizo mal. Nosotros estamos dentro del campo de juego y lo único que deseamos es que las familias puedan ir a la cancha y ver un espectáculo tan lindo y que sepan que esto es un partido de futbol. Vengo de un país donde se toma con mucha pasión pero también hay que saber que es un juego, no es de vida o muerte. Ojalá no vuelva a ocurrir”, finalizó.