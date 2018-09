Previa Venados - Atlante: con el objetivo de la fiesta grande

El denominado ‘Clásico Peninsular’ acontecerá una vez más el viernes cuando los Potros visiten Mérida en la búsqueda de otro triunfo.

Un nuevo proyecto

La confianza de la directiva estaba en Bruno Marioni, pero los resultados nunca llegaron y el equipo se sumergió en la parte baja de la clasificación general. Por ello, se tomó la decisión de traer a un estratega que conoce a la perfección la liga de plata, como el caso de Joel ‘Tiburón’ Sánchez para tratar de que el equipo rescate la temporada y alcance la fiesta grande.

Los Venados son onceavos de la clasificación con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y cuatro descalabros, anotando siete goles, pero recibiendo 10. A pesar de ello, están a tan sólo tres puntos del octavo lugar que son los Correcaminos de la UAT, por lo que el duelo del viernes tiene mucha trascendencia en caso de conseguir los tres puntos.

Precisamente, Venados viene de derrotar a Correcaminos por la mínima y así darle fin a una racha de seis partidos sin conocer la victoria, pues la única que tiene como local, data de la jornada uno con triunfo sobre Tampico Madero uno por cero.

Cabalgar rumbo a la liguilla

Con los 21 puntos que tiene el Atlante en estos momentos resulta impensable que pudiera quedar fuera de la liguilla, no obstante, los Potros no deberán caer en el exceso de confianza y seguir sumando para lograr ser líderes de la clasificación, si bien están un punto arriba de Juárez, los Bravos ya descansaron y los azulgranas aún no.

Atlante ligó en la temporada seis victorias consecutivas hasta que se topó contra los Mineros, con los cuales cayeron 3-1 en Zacatecas. La pasada jornada rescataron el triunfo de último minuto al vencer 2-1 a Tampico Madero.

De las visitas realizadas, los Potros de Hierro derrotaron a Zacatepec, Cafetaleros y Leones Negros, pero cayeron ante Cimarrones y Mineros.

Antecedentes

El balance es parejo entre estas escuadras cuando se enfrentan en Yucatán, debido a que ambos clubes suman dos victorias por dos empates. En el último encuentro en el Apertura 2017, Venados se impuso 3-1 al Atlante.

Jugadores a seguir

Víctor Lojero: El alma del ataque ofensivo recae en Lojero, elemento que ha sido de vital importancia debido a que ha conseguido cuatro de las siete anotaciones del actual certamen, por lo que Venados espera que siga con la pólvora encendida.

Foto: Ascenso MX

Gerardo Ruiz: Es uno de los mejores goleadores del Atlante con tres tantos, todos ellos desde la vía del penal y, aunque es de las peores defensivas con 12 goles recibidos, el ‘Kampa’ ha salvado en muchas ocasiones su arco provocando el buen andar azulgrana.