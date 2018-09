Gabriel España: "Lo importante es que el equipo va con paso firme"

Atlante es líder general del Ascenso MX con 21 unidades, no obstante, no pueden caer en el exceso de confianza debido a que no han asegurado su clasificación a la liguilla.

Gabriel España ha visto muy poca actividad con los azulgranas, aunque fue de la partida inicial el pasado juego ante la Jaiba Brava.

El zaguero azulgrana comentó que con justo merecimiento están en la cima de la tabla general: “Lo importante es que el equipo va con paso firme, con una competencia interna muy fuerte, donde cualquiera de mis compañeros puede llegar a jugar muy bien y ahí están los resultados que nos tienen con 21 puntos de 27 posibles. Los triunfos que hemos obtenido son muy merecidos, hemos jugado mejor y hemos superado a nuestros rivales, por lo que el liderato general y los puntos que hemos logrado se han ganado a pulso”.

Asimismo, aseveró que los últimos dos partidos les han servido para pulir errores: “Es bueno corregir errores en la derrotas y también en los triunfos, ya que aún con la victoria se dejan de hacer cosas y en el caso de la derrota ante Mineros, detectamos algunos detalles de desconcentración y fallas puntuales, lo importante fue que los trabajamos y se visualizó ante Tampico”.

Por último, el partido ante Venados será especial para España, aunque afirmó que los Potros de Hierro irán a ganar sí o sí: “Nosotros vamos a proponer, a generar y concretar el mayor número de oportunidades de gol que tengamos el viernes, poniendo mucha atención y concentración en la parte defensiva; vamos a enfrentar a Venados, un club en el que estuve varias temporadas, al que le tengo un gran cariño, pero vamos con la convicción de lograr los tres puntos que nos acerquen a la calificación. No será un partido fácil, ya que vienen de ganar como visitantes y estrenaron técnico”, finalizó el futbolista.