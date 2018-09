José Cardozo: "Ellos están más presionados por perder con un equipo de Ascenso"

Esta noche Guadalajara ha quedado eliminada de la Copa MX a manos de Pumas. Con el Clásico Nacional a la vuelta de la esquina, el pastor del Rebaño, José Cardozo asegura que los capitalinos llegan más presionados al partido pues fueron eliminados por un equipo de Ascenso y aunque sabe que hay presión, sus jugadores conocen el significado de representar los colores rojo y blanco.

"El perder siempre molesta y siempre deja huellas, de ahí en más no te afecta tanto. Para jugar un Clásico uno está motivado desde que arranca la semana. Entonces, una derrota no te llega a afectar anímicamente. Viene un Clásico en puerta que tienen que llegar al cien por ciento todos los jugadores, esa pregunta debería ser más para la gente de enfrente porque perdieron con un equipo de Primera A, si a alguien le va a afectar es a ellos".

"Siempre hay presión, nosotros estamos acostumbrados a eso, los jugadores saben perfectamente desde que uno se levanta y llega a entrenar hay presión por vestir la camiseta, por defender los colores de la institución, de lo que representan y más al jugar un Clásico".

Luego de quedar fuera de la Copa, el estratega guaraní asume la responsabilidad por la derrota, dándole el reconocimiento a Pumas por su victoria. Asimismo, se siente avergonzado con la afición.

"Es uno de los partidos más flojos que tuvimos. El responsable soy yo, el sistema, el funcionamiento porque el equipo no jugó a como estamos acostumbrados. Hay que darle el reconocimiento a Pumas, ganó bien, merecidamente quedamos eliminados. Estamos muy dolidos, molestos y a la vez avergonzados con nuestra afición que vinieron a vernos, a tratar de superar la ronda, no lo conseguimos y por lo tanto quedamos muy molestos".

"Nos duele perder, no estamos acostumbrados, no nos gusta y más estos partidos que representan mucho; eliminación directa que es donde teníamos que estar más concentrados desde que arrancamos el partido porque de ahí se generó todo".

Finalmente, Cardozo no sabe si contará con Michael Pérez, pero sí está seguro que Orbelín Pineda está completamente descartado para el duelo contra América.

"Michael ya entrenó, eso me ilusiona bastante, que de repente pueda participar ya. Hoy entrenó con normalidad, después lo tuvimos que guardar un poquito más para que no pueda resentir la lesión que tuvo. Mañana podemos tener un mejor diagnóstico mejor por la lesión de Michael y el periodo para que pueda llegar al domingo,no sabemos si pueda participar o no, pero lo que queremos es que esté al cien por ciento para tenerlo en cuenta"

"Orbelín no creo porque él todavía tiene una semana más para recuperar bien, todavía no le permiten entrenar completamente. Está aún entrenando por separado", concluyó el estratega rojiblanco.