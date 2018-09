Previa América - Cruz Azul: maternidad azulcrema absoluta

Por cuarta ocasión, las Águilas no jugarán en el Estadio Azteca. Con un pasto recién puesto, se busca que se afiance para un mejor espectáculo. El cuadro de Coapa, llega en busca de los 3 puntos, que le pudiesen llevar a la cima del G1. Con solamente 2 unidades menos que el cuadro escarlata y con su semana de descanso, las capitalinas buscarán a como dé lugar la victoria para ponerse arriba del sector. Por su parte, el cuadro Cementero se encuentra en lo profundo de la tabla general.

Las Águilas llegan con 6 victorias, un empate y 2 derrotas. 14 goles a favor y la segunda mejor defensiva con 6 goles en contra.

Mientras que el cuadro Cementero llega con 2 empates y 8 derrotas. Aún no conoce la victoria.

A retomar el vuelo

Foto: Récord

La escuadra azulcrema, ha dejado mucho que desear en el presente torneo, sus números están por debajo de lo que venía haciendo. Las goleadas espectaculares, ya no se le han visto en el campeonato. Su bicampeona de goleo (Lucero Cuevas), solo ha marcado un gol.

Esta es la oportunidad perfecta para que las dirigidas por Leo Cuéllar, salgan de ese bache falto de gol y retomen las riendas del equipo explosivo y goleador de torneos anteriores que les caracterizaba y que les llevó hasta las semifinales en 2 ocasiones.

Máquina sin pitar

Foto: Mediotiempo

A estas alturas de los 2 torneos anteriores, las celestes ya contaban con 2 triunfos. Sin embargo, en la actual campaña, el departamento de victorias, sigue vacío. En la jornada previa, estuvieron a punto de vencer a Lobos Femenil, pero errores de la arquera, hicieron que se rompiera la magia.

Con una defensa muy endeble, las Cementeras se encuentran como la peor defensiva del torneo al permitir 25 goles y solamente anotar en 7 ocasiones. Estos números las tienen en el fondo de la tabla general con 2 unidades, prácticamente eliminadas de la competencia por el título.

No es obra de la casualidad para la Máquina. Entre sus filas, no se encuentra ninguna jugadora que haya jugado el 100% de los minutos. Las rotaciones no han funcionado en el cuadro celeste.

Antecedentes.

Estas escuadras se han enfrentado ya en 5 ocasiones. Con una clara ventaja por parte del club América, quienes se ha llevado todas las victorias frente a Cruz Azul. Pero no solamente es la maternidad que ha logrado el cuadro de Coapa, sino que también, Cruz Azul es el segundo equipo favorito para marcarles goles, ya que lo han hecho en 25 ocasiones, solo por detrás de Morelia que les han hecho 30, pero por las modificaciones de grupos, ya no se enfrentan a las Canarias.

Además, que las azulcremas, en estos 5 duelos, solamente han recibido un solo gol por parte del cuadro celeste.

Desde la última ocasión que la Máquina le metió gol a las Águilas, han pasado ya 239 minutos.

TEMPORADA LOCAL RESULTADO VISITANTE Apertura 17 - J2 Cruz Azul 0 - 5 América Apertura 17 - J9 América 6 - 0 Cruz Azul Clausrsta 18 - J4 América 7 - 1 Cruz Azul Claurusta 18 - J11 Cruz Azul 0 - 4 América Apertura 18 - J3 Cruz Azul 0 - 3 América

Jugadoras a seguir

Foto: @AmericaFemenil

Betzy Cuevas (América). Se ha caracterizado por ser una jugadora aguerrida y leal. Actualmente se encuentra a un solo gol del liderato de goleo con 5 tantos. Es para ella, una oportunidad de oro, poder marcar en más de una ocasión, para quedarse momentáneamente como la goleadora del campeonato, y buscar por 3ra ocasión consecutiva un título de goleo para el cuadro de las Águilas.

Foto: Noreste.com.mx

Silvia López (Cruz Azul). Jugadora de entrega, pundonor y de mucho corazón. Por mucho, a pesar de ser defensa, se lleva los reflectores del equipo. Siempre se destaca por su buena marca a las rivales. Sin embargo, no lo puede hacer todo sola. Es una referente en el cuadro celeste.