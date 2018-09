Quedó suspendido el Rayados vs Zacatepec de Copa MX

<p>En lo que pintaba para ser una noche completa de futbol en la Sultana del Norte luego de que tanto <a href="http://vavel.com/mx/tag/Tigres"><strong>Tigres</strong></a> como <a href="http://vavel.com/mx/tag/Rayados"><strong>Rayados</strong></a> contaban con participación en la <a href="http://vavel.com/mx/tag/Copa-MX"><strong>Copa MX</strong></a>, finalmente esto ya no se consumó.</p> <p>Y es que apenas concluyó el encuentro en <strong>San Nicolás de los Garza</strong>, cuando todo estaba prácticamente listo en el <strong>Estadio BBVA</strong> y la afición poco a poco se alistaba para hacer su ingreso, una fuerte tormenta eléctrica acompañada de viento, hizo acto de presencia en <strong>Guadalupe Nuevo León</strong>. Fueron escasos minutos que debido a su magnitud, el <em><strong>‘Gigante de Acero’ </strong></em>comenzó a verse afectado.</p> <p>Gran cantidad de hinchas de los albiazules, optaron por ya no entrar al recinto regiomontano y tomaron rumbo nuevamente tanto a sus vehículos como al transporte público de la ciudad.</p> <p>Mientras fueron pasando los minutos, la tormenta no cedía. Los medios de comunicación que ya estaban presentes en la casa rayada, permanecieron en la sala de prensa, esperando de igual forma que los jugadores tanto de <strong>Monterrey </strong>como de <a href="http://vavel.com/mx/tag/Zacatepec"><strong>Zacatepec</strong></a>, a ver si las condiciones climatológicas, en algún momento restaban fuerza, cosa que finalmente no sucedió.</p> <p>Fue alrededor de las 21:45hrs cuando finalmente se dictaminó por parte del sonido local del <strong>BBVA </strong>que el encuentro quedaba suspendido de forma definitiva y que el mismo tendrá que ser reprogramado.</p> <p>Tanto albiazules como 'Cañeros' ya conocen el que podría ser su rival en una eventual instancia de <strong>Cuartos de Final</strong>. Se trata de los <strong>Gallos Blancos</strong> de <strong>Querétaro</strong> que derrotaron al conjunto de los <strong>Dorados</strong> de <strong>Culiacán</strong> de<strong> Diego Armando Maradona</strong> con marcador de 2-1.</p> <p>Será en próximos días cuando se determine de común acuerdo entre los clubes, la fecha en la que se llevará a cabo el compromiso para así dar por concluidas las primeras llaves dentro de las eliminaciones directas de la <strong>Copa MX</strong>.</p>