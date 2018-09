Pepe Hernández: "Falta mucho para reivindicarnos"

La victoria de Atlas sobre Toluca deja más que claro un alivio entre jugadores, técnico y directiva. Sin embargo, pese a la felicidad por el triunfo, Pepe Hernández, guardameta rojinegro, asegura que aún les queda camino por componer.



"Muy contentos con el trabajo, muy agradecido con Dios porque se nos dieron las cosas y logramos sacar un resultado positivo".



"Se da este triunfo, nos da confianza para lo que viene. Sabemos que todavía nos falta mucho para reivindicarnos. Hay que disfrutar esto y a seguir esta línea, a partir de mañana pensar en Santos que es un gran rival".



Respecto a La Fiel que no se hizo presente en el estadio como forma de protesta ante los malos resultados, el arquero de La Academia asegura que la afición tiene completo de derecho de manifestar su molestia.



"No tengo nada que decir. La verdad que la gente está en su derecho de protestar y hacer lo que quieran".



Finalmente, Pepe fue factor en la victoria de los Zorros al evitar la caída de su cabaña en tres ocasiones. Por lo que afirma que el trabajo de esta manera debe continuar así aun sabiendo que en ocasiones puede errar.



"Gracias a Dios y al esfuerzo del equipo me tocó ayudarlos, participar y a veces se puede equivocar, pero hay que trabajar con mucha humildad y mucha seguridad".