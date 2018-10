Nicolás Sánchez: "No me siento referente del gol"

<p>Luego de una importante victoria dentro de la <strong>Liga </strong>tras dar cuenta de forma contundente de los <a href="http://vavel.com/mx/tag/Xolos"><strong>Xolos</strong></a> de <strong>Tijuana</strong> con marcador de 3-0, el conjunto de <a href="http://vavel.com/mx/tag/Rayados"><strong>Rayados</strong></a> tiene que dar vuelta rápidamente a la página porque es semana de actividad doble, primeramente retomando lo que es los <strong>Octavos de Final</strong> de <a href="http://vavel.com/mx/tag/Copa-MX"><strong>Copa MX </strong></a>ante <a href="http://vavel.com/mx/tag/Zacatepec"><strong>Zacatepec</strong></a> y posteriormente una dura visita al Estadio Azteca para enfrentar al <a href="http://vavel.com/mx/tag/Cruz-Azul"><strong>Cruz Azul</strong></a>.</p> <p>En rueda de prensa, el zaguero del conjunto regiomontano, <a href="http://vavel.com/mx/tag/Nicolás-Sánchez"><strong>Nicolás Sánchez</strong></a>, habló sobre lo que viene para<em><strong> ‘La Pandilla’</strong></em>, puesto que inicia la instancia definitoria en el par de competencias que disputan.</p> <p>“<em>Importante porque era un partido muy difícil en la previa, el jugar ante Tijuana, el último equipo que nos eliminó en la última Liguilla, jugando en nuestra cancha. Por el clima que hizo el partido muy complicado y por todas las ausencias que venimos sufriendo. </em>Así que desde dónde mires el partido, ganar 3-0 a Tijuana es buenísimo y es la mejor manera de enfocar lo que vamos a tener ante Zacatepec”.</p> <p><strong>Sánchez </strong>nuevamente habló sobre su buena racha goleadora a pesar de que su prioridad es la defensa: “<em>Sigo pensando lo mismo, <strong>no me siento referente del gol pero sí me siento con muchísima confianza</strong>, tengo toda la confianza de mis compañeros y eso me hace bien. Es un momento especial que estoy viviendo, no me había tocado nunca y espero seguir aprovechándolo</em>”.</p> <p>“<em>Antes de Cruz Azul tenemos un partido de Copa MX. Sabemos que el fin de semana es importante para lo que viene en el torneo. <strong>Todavía no podemos pensar en eso, tenemos que jugar mañana, es ganar o ganar y ojalá nos vaya bien, que salgamos todos enteros para llegar en una forma óptima el fin de semana</strong></em>”, agregó ‘Nico’.</p> <p>“<em>Volver a cerrar el arco es importante, veníamos recibiendo muchos goles. <strong>Yo soy de los que piensa que los equipos que quieren campeonar, necesitan estar sólidos atrás. En lo que es defensivo, hablamos de todo el equipo, es buenísimo y ojalá podamos seguir evitando goles</strong></em>”, finalizó.</p>