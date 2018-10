Equipo de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil Apertura 2018

La jornada 12 del campeonato, se destacó por el hecho de que los equipos que se llevaron la victoria, no recibieron gol, excepto Chivas. Solamente hubo dos empates, lo que habla de que se marcaron varios goles.

En el XI ideal de la jornada 12, aparecen defensas que marcaron goles para sus equipos. Esas jugadoras que evitan a las rivales, se hicieron presente en esta jornada, por lo tanto, merecedoras de pertenecer al 11 de la semana de la Liga MX Femenil.

Nota: Descansaron Toluca y Necaxa, por eso la ausencia de jugadoras.

PORTERA.

Ana Paz (Atlas). Aparece por segunda ocasión en el equipo de la semana. Sus actuaciones, fueron clave para frenar a la mejore ofensiva del torneo, y no solo eso, si no que detuvo el ataque de sus ex compañeras. A pesar de recibir un gol tempranero, se fajó bajo los 3 palos, para que su equipo pudiera empatar el encuentro.

DEFENSAS.

Fátima Delgado (Atlas). De igual manera, esta jugadora aparece por segunda vez. Haciéndole compañía a su portera. Las oportunidades de gol para las defensas, son escasas, y cuando tienes la oportunidad, hay que tirar a gol, y fue justamente lo que hizo Fátima, en un tiro por demás incómodo, tiró a la portería incrustándose en el fondo de las redes, para poner parejo los cartones y sacar un punto valioso frente a Tigres.

Arlett Tovar (Chivas). Minuto 90. Tiro de esquina. Tovar en los linderos del área grande. Entre los rebotes, recibe un balón de su compañera, para que, sin pensarlo, sacara el derechazo que fue a dar a lo profundo de las redes. ¡Golazo! El sueño de cualquier jugadora. Darle el triunfo a tu equipo en el último suspiro.

Marylin Díaz (América). Quien parece que se queda a realizar disparos a gol después de los entrenamientos, es esta jugadora. Ha mejorado en demasía sus tiros libres, así como la calidad de sus disparos al arco rival. En un tiro de esquina, prendió la pelota de volea, para marcar un ¡verdadero golazo! digno del gol de la semana. Abrió el marcador apenas a los dos minutos de juego. Con este tanto, llegó a 4 en el campeonato.

Michelle González (León). Haciendo su aparición por primera vez, Michelle le dio un punto a su equipo, al anotar el gol del empate, siendo efectiva en el tiro de esquina y rematando de cabeza.

MEDIAS.

Diana Gómez (Pumas). Otra cara nueva que se presenta en este 11, es el de Diana Gómez. A pesar de jugar solamente la primera parte, su desempeño fue efectivo al marcar el primer gol para su equipo y así abrir la puerta para que llegaran otros 2 tantos más y llevarse los 3 puntos a casa. Hizo su primer gol de la campaña.

Cynthia Rodríguez (Pachuca). Hacer un remate de cabeza, no es cosa sencilla, se necesita una técnica depurada, además de medir con exactitud la trayectoria del esférico. Pero, hacer un gol de cabeza desde el punto de penal, es doblemente difícil. Esto lo hizo esta Tuza, que con una técnica envidiable, mandó la pelota a las redes. Con este gol solitario, dio el triunfo a las Tuzas y se adueñaron del primer lugar del G1.

Diana Evangelista (Monterrey). Es un peligro latente para las defensas. Jugadora que se desmarca con gran facilidad. Entre sus logros, se encuentran nada más y nada menos, que haber marcado el Gol 1000 de la Liga MX Femenil y con su gol ante Morelia, marcó el gol 250 del Apertura 18.

Delanteras

Karime Abud (Pumas). Con su doblete, ambos de cabeza, selló la victoria de visitante ante las del puerto jarocho, para seguir en la pelea por un puesto en liguilla. Son sus primeros goles de la temporada.

Alicia Cervantes (Monterrey). No es nada sencillo ser delantera y no marcar goles. Para Cervantes no es la excepción. Inició el partido con un gol en su cuenta, sin embargo, la oportunidad presentada la tomó para bien, ya que marcó en 2 ocasiones superando en fuerza y velocidad a las defensas.

Rubí Soto (Chivas). Abriendo el marcador de un encuentro muy cerrado, Rubí definió de manera excelsa con una “bombeada” que dejó sin oportunidad a la arquera rival. Además de que cerró el marcador anotando un doblete ante la mala salida de la portera lagunera, poniendo cifras definitivas.

DT. Leonardo Cuéllar (América). Con su victoria frente a Cruz Azul, se impone una hegemonía, la cual la Máquina no ha podido deshacer. El cuadro de Coapa ha conseguido todas las victorias frente al cuadro cementero, siendo el único equipo de la Liga en conseguir estos números frente a otro adversario. Las Águilas han marcado 28 goles contra Cruz Azul y solo han recibido un tanto.