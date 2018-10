José Hernández: "Vamos a jugarle de tú a tú al campeón"

El panorama para la visita de Atlas de este siguiente viernes luce algo complicada, puesto irán a jugar a la cancha del campeón y uno de los líderes del torneo, Santos Laguna. José Hernández, arquero del equipo, se siente motivado del juego y siente que pueden ir a proponer a la cancha de la Comarca Lagunera.

Recordó Pepe Hernández su debut que tuvo el torneo anterior donde precisamente enfrentó al cuadro verdiblanco. "Es un lindo recuerdo, es el día que hice debut, el equipo venía de superlíder, tenían al goleador y a la mejor ofensiva, fue un reto importante que fue un día inolvidable para nosotros. Creo que ahorita parece ser algo similar, porque el equipo no ha sacado los mejores resultados y Santos va bien, es una linda oportunidad para recomponer el camino que hemos tenido hasta ahorita", hace una analogía interesante Hernández de los momentos que se viven ahora en la actualidad.

Además de que visitan a uno de los equipos más fuertes en lo que va del Apertura 2018, ha lucido muy mal el cuadro rojinegro fuera del Estadio Jalisco. Pero el historial visitando a Santos Laguna puede ser un arma que tomen los tapatíos y meter en verdaderos problemas a los actuales campeones, para poder rescatar puntos en esta recta final del campeonato regular.

Siguiendo con el tema de Santos Laguna, Pepe habló de las dificultades que será enfrentarlos para esta fecha 12. “Es el actual campeón, sabemos que tiene jugadores de mucha experiencia, que es un equipo peligroso, como todos en la Liga, pero lo estamos preparando de la mejor manera para jugar al tú por tú en una cancha que se nos da bastante bien”, aseguró el tapatío.

Hernández espera que con el resultado que sacaron el viernes, no solo los ayude para respirar un poco sobre llevar la carga del último lugar general; sino que se de la motivación suficiente para poder empezar una racha positiva. Ya que, es muy importante para él y sus compañeros que se den buenos resultados para que reluzca el trabajo que se da en la semana.

Para finalizar, José habló de lo que representa para él ser la cara de la cantera en la portería, tradición que se había perdido con los rojinegros desde hace unos años. “En su momento, en mi debut, el profe que estaba me dijo que yo sería el representante de la escuadra de Atlas, es una responsabilidad y algo muy lindo. Yo he visto muchos porteros que no se les ha dado la oportunidad, espero jugar y abrir la puerta de la escuela de los arqueros de Atlas, que para mí es la mejor del futbol mexicano”, sentenció el camiseta número 1.