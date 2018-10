Ricardo Ferretti: "No vi que fueran superiores a nosotros"

Tuvieron que pasar cuatro años para que Tigres volviera a sufrir una derrota en torneo de Liga ante las Águilas del América en el ‘Volcán’. 2-3 fue el resultado del compromiso y los felinos cerraron una semana complicada, puesto que previamente habían sido eliminados por los ‘Tuzos’ del Pachuca en los Cuartos de Final de la Copa MX.

Ricardo Ferretti habló en rueda de prensa sobre lo sucedido en el partido pero también con respecto a un intercambio de palabras que tuvo con el auxiliar técnico de Miguel Herrera, el señor Álvaro Galindo que tuvo que dirigir los minutos finales tras la expulsión del ‘Piojo’.

“¿Frustración? Ninguna. Recibimos tres goles el miércoles en pelota aérea y hoy recibimos otros tres más, de ahí en fuera no vi que fueran superiores a nosotros. La verdad aprovecharon bien el balón parado y en ese aspecto estamos muy mal. Mientras nosotros no arreglemos el asunto, pues va a estar complicado que podamos ganar el partido”.

“Yo creo que a Miguel lo expulsan injustamente, la verdad, porque como todos nosotros que somos entrenadores tenemos el derecho, no de estar reclamando pero la calentura del partido (lo genera). Yo hasta donde tengo entendido, la regla es que si uno se para, los otros no pueden, por eso yo le pido a Hugo Hernández que no se pare”.

“Yo creo que por eso expulsaron a Miguel pero yo no vi ningún problema pero sus auxiliares yo creo que no se estaban comportando adecuadamente. El árbitro comete errores como todos nosotros y bueno solo no comete errores aquel que no toma decisiones”, finalizó.

Tigres aún se encuentra en zona de Liguilla pero tienen que comenzar a apretar porque la recta final del torneo de Liga se pone cada vez más candente. El próximo rival a vencer para los auriazules es otro capitalino, nada más y nada menos que los Pumas el domingo 21 de octubre a las 16:00hrs.