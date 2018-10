Rafael Puente: "Teníamos la ilusión de poder seguir avanzando"

Con autogol de Camilo Sanvezzo al minuto 8, Gallos Blancos de Querétaro quedó eliminado de la Copa MX, a manos del conjunto de Rayados de Monterrey, en el duelo pendiente por los cuartos de final de dicha competencia disputado en el Estadio BBVA.

Posterior a la derrota que sufrió su equipo, el técnico Rafael Puente del Río, compareció ante los medios de comunicación y comentó que la jugada del gol de los regios fue “un accidente” además de destacar que las jugadas en balón parado son relevantes en el futbol moderno:

“Es una realidad que el balón parado ha cobrado mucha relevancia basta analizar la última copa del mundo para confirmar eso y vi el balón detenido y vi un accidente, una circunstancia accedieron a un gol y después de un primer tiempo donde nosotros no fuimos capaces de hacer nuestro juego, fuimos inoperantes no tuvimos la pelota y sin agobiarnos me parece que nos dominaron en el primer tiempo”.

Puente consideró que en la segunda mitad el cuadro queretano mejoró, pero afirmó que fueron hasta cierto punto impredecibles e inoperantes en el ataque:

“Me parece que el equipo comenzó a tener el balón, nos faltó creatividad para acceder a oportunidades más de peligro la realidad, tampoco inquietamos mucho a Monterrey fuimos hasta cierto punto impredecibles, inoperantes y eso tenemos que trabajar de cara al futuro”.

El estratega quien debutara en su momento en el máximo circuito con los Potros de Hierro del Atlante, afirmó que la eliminación les genera frustración pues tenían la ilusión de seguir avanzando en el torneo copero:

“Al final nos genera mucha frustración, nosotros teníamos la ilusión de poder seguir avanzando desafortunadamente hoy nos tocó perder hay que reconocer al rival hizo lo que tenía que hacer para ganar el juego, nos frustra a nosotros nos gusta competir y mantenernos vivos en todos los torneos desafortunadamente en este ya no se puede pero ahora tenemos cinco finales por delante para poder cumplir el objetivo que es poder concluir el torneo como estamos entre los ocho que estamos accediendo a la fase final”, finalizó Puente Del Río