Estadio Azteca: las razones del deplorable estado de la cancha

Híbrido. El tipo de pasto y el estado que ha presentado el césped del Estadio Azteca este semestre. En algunos momentos se ha visto muy afectado y en otros pareciera mejorar.

En VAVEL platicamos con Raúl Barrios, certificado por parte de la FIFA y quien estuvo a cargo de los cuidados del Coloso de Santa Úrsula por 18 años (desde 1997 hasta 2014). Nos contó sobre su estancia en el recinto, qué necesitaría el campo para volver a estar bien y hasta del partido que habrá en noviembre de NFL.

Barrios llegó al Estadio Azteca en marzo de 1997 como gerente de mantenimiento. Entre todas sus tareas, la más importante que le asignaron fue involucrarse en la cancha.

- ¿Cómo se certificó por parte de la FIFA?

En el 2013 la FIFA dijo: cada una de las confederaciones van a mandar a un representante de cada país para que hagamos un curso y después les haremos un examen. El que apruebe se les dará una certificación para que después esa persona empiece a regar el conocimiento y a certificar al resto de los encargados en el país. Me mandaron como el encargado de la cancha donde juega la Selección.

-¿Qué labores realizaba en el Estadio Azteca?

Supervisaba que todos los trabajos se realizaran en tiempo y forma. Coordinaba cuando había eventos especiales con las producciones. La forma de los montajes de los escenarios; qué tanto iba a afectar el campo para prevenirnos y evitar que los daños fueran mayores. Si había un tipo de daño, corregirlo de manera inmediata para que el siguiente partido, que a veces era en 24 horas, estuviera en condiciones para jugar futbol.

-¿Cuál fue el mayor reto que tuvo en el campo del inmueble?

El uso porque había conciertos. Teníamos dos conciertos y el sábado partido. O cuando teníamos dos partidos, más entrenamientos. La cancha se pisaba cada tercer día.

-¿Qué cuidados se le da cuando hay más de un equipo jugando como local?

Los cuidados son los mismos. Lo que cambia es que en lugar de hacerlo cada quince días, lo haces cada ocho días. Cuando tienes partidos a mitad de semana, porque teníamos Libertadores y después la Sudamericana, lo tienes que hacer dos veces por semana. Si tu cancha tiene buen mantenimiento, lo que le hace después de un partido es nada. En medio día lo tienes resuelto. Ya nada más es cuidar que tenga agua, fertilizar, podarla, etc.

-¿En qué medida afecta el clima de la Ciudad de México al mantenimiento del campo?

Nunca fue un problema. Si hay un lugar fácil y noble para mantener canchas, es la Ciudad de México. No hay nieve, no hay sombra en el Azteca. El suelo es muy noble con muy buenas características. Sí llueve, pero no más que en Chiapas, en el Bajío, o en Veracruz donde pegan los huracanes.

Raúl salió del Estadio Azteca en noviembre del 2014 tras cambios administrativos y desde entonces ha trabajado con distintos equipos en Primera División realizando distintas funciones. Actualmente es el encargado de las canchas del Estadio Jalisco y el Estadio TSM Corona.

La actualidad del Estadio Azteca

-En los partidos de América y Cruz Azul la cancha no ha estado en las mejores condiciones. ¿En cuánto tiempo mejorará esta situación?

Es una obra grande que podría llevarse dos o tres meses para volver a tener una cancha que se comporte bien ante las lluvias. No va a ser fácil resolverlo.

-¿Esto al tomar en cuenta las condiciones climatológicas y si hubiera un mantenimiento adecuado?

Esa es la otra. ¿Cuándo lo puedes hacer? Justamente en mayo, en junio, hasta dos semanas de julio porque empieza el torneo. Es cuando se tendría que hacer el trabajo pero está lloviendo.

-¿La planeación no fue adecuada?

Es el único tiempo que tienes. No hay más. Si no lo haces en ese tiempo, no lo puedes hacer en otro porque: ¿en dónde juegan los equipos? Son trabajos en los que hay que meter máquina grande y hacerlo en dos o tres meses, y eso si el clima te respeta. Cuando te metes a hacerle algo a un campo tienes que analizar todo absolutamente y no en un plazo corto, sino en plazo largo. Conocer el expediente de esa cancha de años atrás; cómo se comporta, cuáles son sus características. Analizar los suelos en Estados Unidos para que te digan cuál es su capacidad de drenaje, si están funcionando o no.

Un proyecto de esos requiere de por lo menos un par de años de planeación. Y si no lo llevas a cabo, te cobran la factura. La naturaleza no se equivoca. Desconozco el tiempo de planeación en el Azteca. No sabría decir si lo planearon o no. Quién lo autorizó o qué es lo que buscaban. Es lo que muchos nos preguntamos.

-¿Cuál fue el problema?

Abajo. No trabajaron bien la parte de las raíces. El subsuelo no lo trabajaron bien. Lo dañaron. Lo que estaba bien, lo deshicieron.

-¿Esta cancha no llegará a estar al cien por ciento?

El problema no es la cancha. No es el tapete híbrido sino lo que hicieron abajo. Esa cancha si deja de llover y le das mantenimiento; en quince días está bien. Se va a ver muy bien, no espectacular, porque no tiene un pasto espectacular, para eso tendrías que traer pastos de otro tipo de variedades que además se adapten a la ciudad de México.

-¿Tiene alguna ventaja la cancha híbrida respecto a otras?

Sí. Te soporta nieve. Cuando tienes nieve, se te quema el pasto y los pastitos sintéticos hacen que no se vea tan mal. Te da un 30% más de uso. No es que la puedas usar como una sintética pero sí la puedes usar un poco más. En Europa funciona muy bien porque se cambia cada año. Allá tienen 42 grados en verano y tienen nieve en invierno. La cambian cada año. Al Santiago Bernabéu le quitan la cancha y le ponen una nueva.

Aquí ni hay 42 grados ni hay nieve.

-¿Cuál puede ser la solución?

La tienen que cambiar, no hay forma de salvarlo que ya está. Tarde o temprano lo van a tener que cambiar.

NFL en México

Raúl se especializó en Estados Unidos por invitación de la NFL. Recuerda que previo al American Bowl de 1997, llegó gente de la liga para ver los preparativos del juego. No querían que ocurriera algo similar a lo sucedido en el juego entre Dallas y Houston de 1994 cuando la cancha quedó deshecha. Ahí comenzó su preparación.

-Este año habrá NFL en México con el partido Chiefs-Rams. ¿Hay probabilidad de que pase algo similar a lo del 94?

Mucha. Mucha probabilidad. Hay que recordar que es en noviembre. Todavía es temporada de huracanes. Muchos están apostando y rezando para que no llueva. Si llueve durante el partido, va a pasar lo de 1994.