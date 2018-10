Bryan Carvallo: "Seguimos con la fe intacta por estar en liguilla"

Por el receso de la Liga MX tras las Fecha FIFA, los Rayos del Necaxa tienen casi dos semanas para prepararse de cara la fecha trece del torneo Apertura 2018, en la que enfrentarán al conjunto de León.

Después del entrenamiento de este miércoles, Bryan Carvallo, quien fue el último refuerzo de los rojiblancos para semestre, mencionó cómo ha sido su adaptación: “Mi llegada se demoró un poco por el papeleo y la visa de trabajo; la primera semana estuve entrenando a doble jornada para acostumbrarme al clima y a la altura, que es diferente a la de Santiago (Chile), pero ya estoy entrenando normal, me siento bien físicamente y estoy a la disposición del equipo”.

A pesar del mal paso que llevan en la competencia, aseguró que todavía sueñan con su pase a la siguiente ronda: “El equipo todavía tiene el objetivo claro y la misma confianza; cada uno de los jugadores sigue con la fe intacta por estar en liguilla”.

De igual forma, el volante chileno habló de las referencias que tenía de la institución hidrocálida: “Es un buen equipo. Algunos compañeros de Colo Colo me habían hablado del grupo, de la ciudad, del complejo, que era muy bonito, así que ya venía contento y cuando llegué me sentí muy cómodo porque me acogieron muy bien".

Para acabar, declaró lo que le puede aportar al cuadro comandado por Marcelo Michel Leaño: “Considero que tengo buen toque, me gusta buscar la pared siempre y los espacios libres. Acá me han puesto mayormente de puntero; quieren que de tres cuartos de cancha en adelante encare y que busque el uno contra uno en los juegos”.