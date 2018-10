Diego Armando Maradona: "México y Argentina están en la Primera B"

El técnico de Dorados y leyenda de la selección argentina, Diego Armando Maradona, expresó su punto de vista sobre la selección mexicana tras la victoria de su equipo por la mínima diferencia en la ciudad de Tijuana.

En la sala de prensa del Estadio Caliente, el "Pelusa" platicó sobre lo que significa México para él, más allá del mítico mundial de 1986. "Volví de vacaciones muchas veces a México y me encanta México, me gusta la gente, a veces tiene sus problemitas pero la gente rema y rema y quiere trabajar".

A lo largo de los años, el '10' ha expresado su opinión sobre el Tricolor, y esta noche no fue la excepción. "Si juegan con rivales inferiores y le ganas 5 a 0, 6 a 0, 3 a 2, 3 a 1, 7 a 0, no vas a dar jamás un paso adelante. Personalmente, pienso que México se equivocó en el camino o el camino de jugar contra los grandes y hacerse fuerte contra los grandes".

"México se acostumbró a ganarles a los débiles y eso no es bueno, porque cuando te sale un partido como el que México le gana a Alemania, vos decís ‘este es el equipo que yo quiero’, pero después es tanta la memoria que tienes en los músculos que te vuelven a jugar contra Costa Rica, y yo respeto a Costa Rica, pero yo que México me iría a jugarle a Alemania o me iría a jugarle a Bélgica", manifestó el argentino.

Acerca del partido amistoso que México disputará ante Argentina en tierras sudamericanas, el Diego fue contundente. "Estamos los dos en Primera B, es un equipo con muchas faltas de trabajo, no hay el recambio, un poco lo que he dicho ya de México, entonces así no se hacen partidos en un día, por eso digo que es un partido de Primera B".

Maradona comparó a ambas selecciones, donde encontró similitudes como el entrenador interino y los grandes problemas de los federativos, además de dar su opinión sobre Lionel Scaloni (interino de Argentina).

"La dirigencia por Grondona fue una cosa lamentable, lamentable, dejó una AFA con deudas, cuando Argentina salía de Argentina, ganaba millones de dólares por partido amistoso, y hoy no sé cuánto gana, no sé si le ofrecen cien mil y de Scaloni no puedo decir absolutamente nada, es un gran chico y yo estoy dispuesto a comer una asado con él, a tomar un café con él, pero que no me hablen de la selección argentina porque le queda muy grande", finalizó.