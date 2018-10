Diego Armando Maradona: "Estoy dispuesto a darlo todo"

Dorados de Sinaloa venció a Xolos de Tijuana en el encuentro amistoso pactado durante la fecha FIFA. Un gol de Edson Rivera sobre el minuto 79 del encuentro disputado en el Estadio Caliente bastó para que el conjunto sinaloense se llevara la victoria.

Diego Armando Maradona destacó lo conforme que se encuentra con Dorados de Sinaloa y que está dispuesto a darlo todo, incluso en los juegos donde no se juegan puntos.

“Estoy conforme, acá estoy bien. Estoy dispuesto a darlo todo. No es por el hecho de sacar puntos, el trabajo del equipo es el que me gusta, que muerda donde yo les digo, que no pierdan las marcas, hoy las perdimos dos veces en el primer tiempo y nos generaron peligro, eso no le puede suceder a ningún equipo. Después el alma que tiene este equipo, supuestamente jugamos con suplentes y ellos con plantel completo. El futbol un día te da y otro te quita”, mencionó.

Maradona mencionó cómo los jugadores le hacen recordar a sus tiempos de joven cuando viajaba en colectivo (autobús) a jugar a la pelota y que es por eso mismo que no quiere fallarles.

“Nosotros hoy nos vamos contentos por la victoria, pero más allá de la alegría por la victoria, quiero recalcar el sacrificio que hacen estos chicos, porque la verdad a mi me emociona, me hace acordar a mis viejos tiempos cuando iba en un colectivo a jugar a la pelota, por eso estoy al frente y no quiero fallarles”, afirmó

Al ser cuestionado sobre Edson Rivera, el anotador del gol, destacó que lo conoció en el primer entrenamiento, lo perdió cuando pensaba meterlo en el primer partido por un desgarre que lo dejó fuera de actividad durante un mes.

“A Edson lo conocí en el primer entrenamiento, cuando lo íbamos a poner en el primer partido se nos desgarró, lo perdimos y tuvimos que esperar un mes para que regresara, pero tiene un gran futuro, tiene muy buena predisposición al trabajo y puede dar mucho más estando bien físicamente”, finalizó.