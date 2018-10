Héctor Becerra contento por victoria y contundencia de Desiré Monsiváis

Importante triunfo el que consiguió el conjunto de Rayadas en la cancha del Estadio Akron, dando cuenta del equipo de Chivas con marcador de 1-3 en duelo correspondiente a la Jornada 13 del torneo de la Liga MX Femenil.

En rueda de prensa, el timonel del equipo regiomontano, Héctor Becerra, habló sobre el resultado obtenido por su escuadra que se mantiene sin derrota en la temporada y llegarán rumbo al Clásico Regio con cuatro victorias de manera consecutiva.

“No hemos sido tan contundentes a pesar de que llevamos una buena cantidad de goles pero tratamos de no bajar. En el segundo tiempo tuve que pensar en cambios para reforzar el medio campo y ya no tuvimos tanta posibilidad de ataque pero el equipo busca tener esa recuperación y tener un contragolpe tanto con Daniela (Solís) y Diana (Evangelista) por las bandas”.

“Una victoria siempre es importante y da gusto, más de visitante ante un rival de la calidad de Chivas. Es importante que Desiré (Monsiváis) se va reencontrando con el gol. Los últimos partidos ha hecho de a uno, hoy marca tres, tuvo su día feliz. Siento que este torneo no ha tenido la contundencia de los pasados pero el equipo en general hizo un buen trabajo”, comentó el timonel de las norteñas.

Sobre las declaraciones del timonel de la Selección Mexicana Femenil que desgraciadamente no pudieron lograr la clasificación al Mundial del 2019, Becerra dijo: “Él tiene más experiencia que yo en el tema del futbol femenil, yo tengo seis meses y lo que va de este torneo. (La Liga) va creciendo, creo que debemos de tener paciencia para de a poco ir conociendo a las jugadoras mexicanas que están en la Liga y no darle toda la responsabilidad a las que juegan en el extranjero. No sabría decirte si tiene razón o no Roberto (Medina)”, finalizó.