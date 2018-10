Las Águilas vuelan sobre Xolos en el Azteca

<p>Del apertura 2011 a la fecha se han visto las caras siete veces en el coloso de Santa Úrsula, cuatro victorias para el conjunto de <a href="https://www.vavel.com/mx/tag/america/">América</a>, un ganado para los fronterizos y dos empates. 16 son los goles que se han hecho en estos juegos que se han enfrentado, doce para los de Miguel Herrera y cuatro para los dirigidos por Diego Cocca. </p> <h3>Partidos</h3> <p><strong>El juego más reciente fue en el Clausura 2018, donde empataron a cero, un encuentro poco aburrido en el primer tiempo</strong>. En el segundo, Lajud se visitó de héroe, él sacó tres claras de gol a los jugadores cremas. Xolos no hizo mucho para poder irse arriba en el marcador. </p> <h2>Clausura 2016</h2> <p>Un partido donde solo hubo un equipo en el campo. <strong>América goleó (6-1)</strong>, Gabriel Hauche puso enfrente al minuto 12 a los fronterizos, después de eso todo fue para los locales. Oribe Peralta al 37 empezó la fiesta, un buen actuación de Quintero que anotó un doblete. En ese momento, Herrera estaba de técnico para la visita y Ambríz era el estratega de los americanistas. De ese once que se presento para las águilas, solo dos siguen en Coapa. </p> <h2>Apertura 2014</h2> <p>Partido muy intenso por parte de ambos bandos. El xolaje comenzó ganado por la vía penal, Juan Arango, fue el elegido para cobrar de los once pasos. Para el segundo tiempo el cuadro crema cambió el chip para ir por la victoria, Raúl Jiménez empató el marcador con un gran gol a Cirilo Saucedo<strong>. En el último minuto del encuentro, Pablo Aguilar metió un cabezazo que Lajud no pudo sacar y así</strong>, los tres puntos se quedaron en casa. </p> <h2>Apertura 2011</h2> <p>La primera vez que Xolos piso el Azteca fue este torneo, la jornada 10 se llevo acabo y así el partido entre estos dos comenzaba. Al 1’ ya ganaba los visitantes, rápidamente se fueron arriba en el marcador. Hasta el final al 85’, para ser exactos, Christian Benítez dejaba el empate que sería el marcador final. <br /> </p>