¿Qué fue de Esteban Solari?

Esteban Andrés Solari Poggio nació en Rosario, Argentina un 2 de junio de 1980. Uno de los depredadores del área más eficaz que ha llegado a los Pumas de la UNAM tuvo su gran momento de gloria en aquel Apertura 2008.

Su llegada a Pumas

Solari llegó al conjunto universitario en el año 2007. Desde un destino bastante peculiar como lo era Chipre, con el APOEL Nicosia, el delantero con un olfato extraordinario de gol no dejó pasar la oportunidad de vestirse en los colores del club capitalino: "Cuando yo supe del interés de Pumas, sentí una emoción grande porque sabía lo que significaba como institución y como filosofía, además de mi padre que pasó mucho tiempo dirigiendo en México. Me acuerdo que vino Memo Vázquez hasta Chipre para buscarme personalmente y vio un partido de liga. Lo lleve a una taberna de pescado y no tuvo que convencerme, yo sabía de mi interés para jugar en un equipo como Pumas. Fue una emoción muy grande para mi".

Uno de sus mejores aliados en su paso con los del Pedregal fue Ignacio Scocco. Una química especial se sentía cuando los dos se juntaban para hacer daño al rival: "Sin duda que la relación con Scocco era buena, tanto dentro como fuera de la cancha. Desde el primer momento con y con Sambueza. Pero no nada con ellos sino con todo el grupo Barrera, Augusto, Castro, Palencia. Yo creo que todo el grupo de personas, tanto extranjeros como nacionales era muy bueno. Nos dio la capacidad para poder luchar ese campeonato".

Pero todo lo que pudo conseguir ese equipo fue también influido por el técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti: “Ya lo he dicho muchas veces. Que haya estado el ´Tuca’ fue fundamental. No nada más por las herramientas que me brindó desde el punto de vista táctico y técnico. También me ayudó mucho como persona, puesto que me transmitió valores que me sirvieron para mi vida y eso es lo más importante. Me respaldo, puesto que los primeros momentos no fueron lindos y siempre estaré agradecido con ese apoyo”.

Su salida del equipo

Pero el cuento de hadas duró poco para el hombre que obtuvo 25 tantos en 40 partidos, uno de los porcentajes más altos de efectividad de un refuerzo extranjero para los universitarios. Una gran oportunidad llegó y Solari no quería quedarse con las ganas de triunfar en una liga como la española: “Fue repentina porque había terminado un campeonato donde, si bien fue bueno en términos generales pero con tristeza de perder un título. Llegó una oferta muy interesante del fútbol europeo y le daban a Pumas cuatro millones de dólares. A uno siempre le atrae jugar en España con los mejores del mundo. Yo tenía una edad también cercana a los 28 años y no sabía si iba tener otra oportunidad así. También era bueno para Pumas económicamente y el trato era satisfactorio para los dos”.

Almería pagó 4 millones de dólares a Pumas por Solari

​El delantero se convirtió en todo un trotamundos, pues después de salir de Almería, fue de nueva cuenta al APOEL Nicosia para ser traspasado al Apollon Limassol y después al futbol griego con el Skoda Xanthi e ir al futbol chino con el Dalian Yifang. Regresó al continente americano para terminar en Ecuador su carrera con el Deportivo Cuenca y su último equipo, Aucas. “Tuve tres años maravillosos con el Nicosia, porque pude jugar en Champions League y llegar a Cuartos de Final contra Real Madrid y ser el goleador del equipo”.

Solari en el APOEL Nicosia (Foto: Agencias)

​La vida después del futbol

Solari dejó un hueco importante en el Club Universidad con su salida. Los aficionados tardaron mucho en aceptar su salida y eso lo aprecia bastante el pampero: “A la hinchada de Pumas solo puedo darle un agradecimiento eterno por el año maravilloso que me hicieron pasar, dentro y fuera de la cancha, tanto a mi familia y a mi. Siempre me quedo en mi corazón la necesidad de retribuirle con un título todo el cariño que me dieron. Tuve la posibilidad de conocer los sentimientos por esos colores y esa afición. Puedo estar en sus zapatos y darme cuenta de entender esa pasión que llevan dentro. Deben saber que tienen un seguidor más”.

Deportivo Cuenca, su último equipo (Foto: API)

​Hoy, Esteban sigue dentro del fútbol y con un futuro venturoso que podría interesarle, en su momento, al conjunto mexicano: “Yo soy preparador físico desde el año 2001 y director técnico profesional desde hace dos años. Trabajo como técnico de la categoría sub-20 de Rosario Central y en la secretaría técnica de primera división en el área de scouting e incorporación de jugadores. Me apasiona ser técnico y me gusta mucho. Sigo al fútbol mexicano, entre otras ligas. Un poco por familia, lo que quiero es seguir esa tradición de dirigir y creo que eso va a ser mi futuro”.