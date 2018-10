Claudia Lozoya: "No es una revancha"

A jugarlo con todo, así lo dijo la arquera de Rayadas, Claudia Lozoya, con respecto a lo que será el Clásico Regio ante Tigres dentro de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, en un duelo que promete debido a la calidad de ambas instituciones y el potencial que tienen en sus respectivas plantillas.

“En lo personal, hemos trabajado fuerte, venimos trabajando muy duro, estamos enfocadas en lo que queremos hacer, los dos equipos vamos a salir a ganar. Es más que nada el trabajo en la semana, las charlas con el equipo y el entrenador y son tres puntos importantísimos, yo creo que cualquiera quiere ganar”.

Lozoya habló sobre su manera de ver las cosas del significado que tiene un Clásico Regio: “Sigue siendo un espectáculo, los dos equipos salimos a ganar, queremos hacer las cosas bien y esperemos que sea un buen partido. Que la rivalidad se quede en la cancha y que la gente lo disfrute”.

El tema de la Final Regia no pudo pasar desapercibido, dando que no se ven las caras en el BBVA desde aquella ocasión. Sobre esto la cancerbera de Monterrey manifestó lo siguiente: “Nosotros queremos ganar, no creo que sea como una revancha, es un partido de Fase Regular y los dos queremos los tres puntos. Estamos trabajando en lo que tenemos planteado hacer”.

Lozoya reconoció la calidad que tiene Tigres tanto de manera individual como colectivamente pero se dijo consciente de que Rayadas también tiene el potencial suficiente y que buscarán demostrarlo este lunes en el encuentro.

Todo listo entonces para que Rayadas y Tigres busquen ganar el duelo por el orgullo y de paso cortar la calidad de invicta de su rival. El duelo dará inicio en punto de las 21:00hrs en el ‘Gigante de Acero’ que seguramente tendrá una muy buena entrada.