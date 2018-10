Mineros no pudo con Maradona

Regreso la actividad futbolística en el torneo Ascenso MX después de la pausa por la fecha FIFA, Mineros de Zacatecas le hacía los honores a Dorados de Sinaloa dentro de la jornada 12, los locales arriesgaban el invicto de local frente a la visita que venia enrachado y quería los tres puntos para afianzarse en los boletos a liguilla fue así como los dirigidos por Diego Armando Maradona de la mano del delantero Vinicio Angulo le ganaba la estrategia a Andres Carevic quitándole los tres puntos.

El partido

Antes de iniciar el juego se realizó un minuto de aplausos por el fallecimiento de Don Carlos Vega Villalba quien el martes pasado se adelantó en el camino, se escuchó el silbatazo del arbitro central Mario Vargas y comenzaron las acciones en el terreno de juego, transcurrieron los primeros 10 minutos de juego y seguía el empate sin anotaciones.

Fue e al 17' que llegaba la anotación Vinicio Angulo remataba de cabeza a segundo poste en un gran centro de Julio Nava y se adelantaba en el marcador 0-1, sorprendiendo a los locales.

Tras rebasar los 25 minutos de juego y la onceava de Andrés Carevic no lograba ligar una jugada para llegar al arco rival, pero sobre todo no mostraba el fútbol que generó jornadas anteriores, el estratega de Mineros no le movía al cuadro y se apreciaba un equipo perdido en el terreno de juego.

Avanzaban los minutos y entrábamos a la recta final de la primera mitad con la ventaja para los de Sinaloa, sin embargo ya era factor el guardameta Gaspar Servio evitando en dos jugada claras el gol de Mineros de Zacatecas.

En los últimos minutos al 45´ Alonso Escoboza en una gran jugada con un gran tiro mandaba la redonda al fondo de las redes para marcar el 0-2 y así finalizar los primeros 45 minutos con ventaja en el marcador.

Así pues iniciaba la parte complementaria y con ello el ingreso al terreno de juego del goleador Memo Martínez buscando generar jugadas de peligro y poder acercarse en el marcador, al 50´ llegó el gol de los locales aparecía el recién ingresado y marcaba el 1-2 a balón parado aprovechando una mala salida del portero visitante y enviar el esférico a las redes.

Una vez más al 67´aparecía Vinicio Ángulo solo en el área chica empujando el balón en un gran desborde de Edson Rivera para marcar el 1-3 que generaba un mal escenario para Mineros de Zacatecas arriesgando así el invicto de local...

Corrían los minutos y cerca de finalizar el partido al 89´ aparecía Roberto Nurse desde los once pasos para marcar el 2-3 a los Zacatecanos aunque al parecer era demasiado tarde la respuesta.

No hubo para más y el arbitro central indicaba el final del encuentro y la vista se llevaba los tres puntos por marcador de 3-2 en un gran partido de goles, Mineros de Zacatecas ya calificado a la liguilla presentaba dos derrotas en los últimos dos juegos por el mismo marcador quedando así en el tercer lugar de la competencia.