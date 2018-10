David Patiño: "Fue un partido de mucha calidad de los dos equipos".

El equipo de Pumas empató a 3 contra los Tigres del Tuca Ferretti en un partido de alto nivel.

Al terminar el encuentro, David Patiño atendió a los medios de comunicación para expresar su sentir después del empate:

"Fue un partido muy bonito, un partido bien jugado de los dos equipos, un partido de goles, un partido que los dos buscamos ganarlo y eso la afición lo agradece sin duda".

Patiño fue cuestionado en relación al gran rendimiento de Carlos González en el encuentro contra Tigres:

"Por supuesto que a mi me da la alegría, por el hecho de la responsabilidad que tiene en el equipo, que tenga esta productividad en este partido, un partido tan importante, sabiendo también la importancia de Carlos dentro del plantel, así como Matías, los delanteros del equipo, pero tengo que sacar sin duda el esfuerzo del equipo, no solo de Carlos si no de todo el equipo, en un partido que todos sabíamos que es muy complicado obviamente por la calidad del rival y que el equipo mostró los valores que lo caracteriza como es la union y la solidaridad".

También se le cuestionó en torno a que Pumas le sigue costando ganar de local y si la versión mostrada frente a Tigres es la versión que él quiere ver de su equipo: "Claro, primero que nada un equipo, no un equipo de individualidades, un equipo donde todos son solidarios, un equipo donde todos corren, donde todos se esfuerzan y además aportan su calidad individual, eso ha sido pumas siempre y es lo que he tratado desde el primer día que dirigí al equipo y lo hemos conseguido. Por supuesto que queríamos ganar el partido y así lo jugamos y fue un partido bonito porque fue un partido abierto, un partido de goles, un partido donde hubo jugadas muy vistosas, de mucha calidad individual de los dos equipos".

Por último David Patiño expresó su sentir sobre el manejo del partido que ha tenido el equipo durante el encuentro y en partidos anteriores que le han costado puntos valiosos en la recta final:

"Sí, la intención siempre ha sido la misma, no ha variado, hay veces que cometemos errores que nos cuestan los partidos, nos ha costado este torneo manifestar la localía en los resultados que se dan, y el equipo tiene una intención muy clara de que el equipo juegue como siempre lo ha hecho y poco a poco estamos en eso".

Pumas visitará la cancha del Estadio de Xolos el próximo Sábado, en el partido correspondiente a la jornada 14, con el fin de obtener las tres unidades que lo acerquen a la liguilla.