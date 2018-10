Confirmada colección Día de Muertos de Pumas por Nike

El sorpresivo trascendido de una playera alusiva al Día de Muertos, dado a conocer ayer en redes sociales, será una realidad.

Fuentes allegadas al conjunto auriazul confirmaron a VAVEL México la veracidad de este jersey, el cual vendrá acompañado por una colección textil referente al Día de los Muertos.

De acuerdo a imágenes publicadas este martes por el sitio Footy Headlines y posteriores filtraciones de imágenes en redes sociales, el Club Universidad lanzará un jersey edición especial.

El polémico diseño es una calca del primer jersey, totalmente dorado con el escudo azul en el centro, y añade dos huesos debajo del puma, lo cual ha generado quejas al parecerse al diseño de algunas vestimentas y banderas de la famosa barra 'La Rebel'.

Foto: FootyHeadlines.com

Cabe destacar que el equipo no podrá ocuparla debido a que no fue registrada antes del inicio del torneo ante la Liga MX, aunque se tiene preparado un homenaje a ex futbolistas auriazules el próximo 29 de octubre donde se espera el estreno del jersey.