Jesús Gallardo: "Hay que demostrar que sí podemos llegar a ser Campeones"

Rayados prácticamente listo, el inicio de una nueva Liguilla y con la ilusión del título ha llegado y los albiazules tienen como primera prueba nada más y nada menos que a Santos, actual Campeón del futbol mexicano y que quiere refrendar su campeonato obtenido apenas el pasado mes de mayo.

En rueda de prensa la mañana de este martes, Jesús Gallardo, zaguero del cuadro regiomontano, habló de cómo ve al equipo para esta serie de Cuartos de Final que arrancará en la cancha del Estadio BBVA esta mitad de semana en punto de las 21:00hrs.

“Veo al equipo que está muy tranquilo, ayer trabajamos muy bien, hoy tenemos otra sesión para trabajar con intensidad para preparar el partido de mañana. Dejamos atrás lo que pasó con Santos en el torneo (regular) y ahora darle con todo en casa e irnos con una buena ventaja”.

Gallardo habló de cómo ve anímicamente al equipo para el cierre de semestre donde el título es la meta: “Creo que siempre entrar a Liguilla es un plus, una motivación extra. Yo creo que hay que disfrutarlo, estamos entre los mejores ocho del torneo y hay que darle con todo para poder cumplir el objetivo”.

A Monterrey algunos aficionados al futbol mexicano y cierta prensa no lo califican como uno de los favoritos para ser Campeón y sobre esto Jesús expresó: “Es normal, como no tuvimos un constante en el torneo, debe ser por eso pero yo creo que el equipo tiene que ser favorito por el gran plantel que tenemos, los jugadores. Creo que si bien no se hizo un buen torneo, a pesar de las lesiones siempre pudimos estar en zona de Liguilla. Hay que demostrar que sí podemos llegar a ser Campeones”, finalizó.

Todo listo entonces en la Sultana del Norte para que Monterrey busque tomar ventaja ante el aguerrido cuadro lagunero en casa. El duelo de Vuelta cabe recordar se llevará a cabo hasta el próximo sábado en la cancha del TSM.