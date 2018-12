Jesús Dueñas: "El equipo llega muy motivado"

A sabiendas de lo que significa la plantilla de Tigres y la importancia de seguir en primeros planos, el mediocampista del conjunto regiomontano, Jesús Dueñas, admitió el valor que tiene el volver a estar presente en una Liguilla y poder pelear por un nuevo título dentro del futbol mexicano.

“Creo que la presión siempre está en el equipo antes de empezar los torneos, ya sea invierno o verano, la gente nos exige el título. Los últimos se han dado en diciembre, por eso mucha gente lo comenta, me lo han dicho directamente que debemos terminar Campeones. Nosotros siempre nos sentimos obligados por el plantel que tenemos, por la exigencia de la gente, la directiva y el mismo cuerpo técnico”.

Posteriormente Dueñas agregó: “El equipo se arma para pelearle al tú por tú el título a quien sea. Estamos nuevamente en otra Liguilla, con aspiraciones al título como los demás siete que saldrán a buscar ese objetivo. Estamos bien preparados para enfrentar primero a Pumas, pasar de ronda y pensar en lo que se viene. La presión siempre está ahí”.

“El equipo llega muy motivado, sabemos lo que nos estamos jugando, la planeación desde un inicio de torneo era calificar, queríamos más arriba, nos quedamos por ahí por uno o dos puntos si no me equivoco del tercer lugar que es Pumas. Sabemos que no hicimos mal torneo. Entramos con todo”.

Jesús reconoció el buen cierre de campaña que tuvieron los felinos ganando los tres últimos compromisos y que eso puede servir anímicamente para llegar con una buena mentalidad a los Cuartos de Final: “Gracias a Dios este mes se ganaron los últimos juegos, nos da mucha confianza. Sabemos que enfrentamos a un gran rival que es Pumas, un equipo muy dinámico. Va a ser un partido muy bonito, muy intenso y esperamos en Dios sacar una buena ventaja aquí de local para cerrar con todo de visitante”, finalizó.