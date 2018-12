Diego Alonso: "La eliminatoria aún no está ganada"

Rayados sacó una ligera pero a final de cuentas importante ventaja dentro del partido de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2018, venciendo 1-0 a Santos con una magistral anotación de Rogelio Funes Mori que le ha dado la vuelta al mundo debido a la manufactura de la misma.

En rueda de prensa el timonel del cuadro regiomontano, Diego Alonso, destacó lo hecho por sus pupilos pero a su vez es sabedor de que todavía falta mucho en la serie y que para nada esta finiquitada.

“Creo que generamos muchas situaciones de gol, solamente convertimos una sola donde es un golazo de Rogelio, quizá la más difícil de todas la pudimos convertir. Generamos mucho, eso me deja tranquilo, hubiéramos querido tener una diferencia mayor pero bueno ganamos el juego, que era lo más difícil”.

Precisamente Alonso abundó en el hecho de la calidad de anotación que el ‘Mellizo’ le regaló no solamente a su gente, sino que a todo aquel aficionado al futbol: “Fue un gol extraordinario, nos sentimos felices porque nos dio la posibilidad de sacar ventaja con ese gol. No sé si hubo ya alguno tan bonito como el que se hizo hoy. Ojalá que sea recordado por mucho tiempo y que nos dé la posibilidad de que sea el que nos marque la diferencia para poder calificar”.

“Ganar hoy era importante, porque te llevas una ventaja. El ganar y que no te conviertan es favorable. Puedo garantizar que la eliminatoria no está ganada de ninguna manera, no va a ser sencilla. Vamos a ir a convertir, tenemos confianza en nosotros mismos, confiamos en que podemos hacer goles de visita y ganar pero sabemos también el rival con el que nos vamos encontrar, que en casa es muy fuerte. El haber dejado en cero, era un hecho importante porque creo que habían hecho gol en todos los partidos y lo pudimos dejar en cero, eso da una confianza”, finalizó.