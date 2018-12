Jesús Dueñas: "Vamos a salir a proponer"

Con paciencia y buen futbol, Tigres dio la vuelta al marcador inicial adverso que tenía ante Pumas y dejaron la serie 2-1 para que todo se defina el próximo domingo en la cancha de CU.

El mediocampista del cuadro regiomontano, Jesús Dueñas, habló sobre lo hecho por el equipo en el partido de Ida ante los universitarios y destacó el buen manejo de emociones a lo largo del mismo.

“Estamos contentos porque se logra remontar, sabíamos que íbamos a tener oportunidades en el segundo tiempo, lo platicamos con el ‘Profe’, que no nos desesperáramos. Gracias a Dios se tuvieron, fuimos contundentes, se saca una ventaja la cual nos da para jugar al tú por tú. Va a ser clave no desesperarnos, no tirarnos atrás”.

Sobre la desatención que tuvo la zaga norteña en el arranque del compromiso que provocó que Pumas tuviera ventaja tempranera, Dueñas refirió: “Sí, cayó muy rápido. Son cosas del futbol y pasan. Lo importante es que nos supimos apoyar, se dio la oportunidad de reivindicarte y pudimos sacar la ventaja. La clave fue el no desesperarnos, el apoyo de la afición y la confianza del cuerpo técnico”.

“Vamos con la idea de jugarle al tú por tú. Sabemos que es un equipo dinámico. Va a cambiar un poco las circunstancias porque se juega a las 12:00hrs con su gente pero dentro de la cancha para mí es lo mismo. Vamos a salir a proponer como lo hicimos en el partido de Liga, donde fue un marcador de 3-3. Esperemos no recibir porque el centro en contra es importante y ser contundentes con los jugadores que arriba tenemos”.

Finalmente Dueñas habló sobre su anotación que le dio la victoria ante los Pumas: “Agradecido con el cuerpo técnico, mis compañeros y Dios. No soy mucho de meter goles pero me ha tocado y han ayudado al equipo. Voy a seguir trabajando para dar todo de mi parte”.