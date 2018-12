Rojiblancas y Felinas definirán finalista en Nuevo León al empatar

Nada para nadie. El juego ríspido y duro brilló esta noche en el Estadio Akron ocasionando que Chivas Femenil y las vigentes monarcas de la competencia, Tigres Femenil, empataran a un tanto dejando el pase a la Final en el aire para que sea definido en tierras regiomontanas.



Las emociones del encuentro tardaron en aparecer debido a la rispidez del juego, por lo que Guadalajara y Tigres se dedicaron a medir al rival circulando la pelota, pero sin generar peligro mas que aproximaciones en las que las guardavallas eran espectadoras de lo que sucedía en el rectángulo verde.



Tras avanzar el primer cuarto de hora, las locales lograron asentarse mejor en el campo que las rivales y se fueron arriba en el tablero al 16'. Norma Palafox arrancó una jugada colectiva dejando con Yazmín Álvarez, quien filtró a Brenda Viramontes sacando provecho de su buena posición para quedar sola frente a la guardameta y vencerla con un ligero toque por debajo de ésta.



El gol no mermó a la escuadra de Ramón Villa y, al contrario, fueron recuperando terreno con la posesión de la esférica, así que las opciones iban en aumento. Primeramente Belén Cruz y Nayeli Rangel se combinaron para que ésta sacase un disparo potente que Blanca contuvo y envió a tiro de esquina.



Enseguida, se suscitó la jugada oportuna para que Tigres igualara el marcador. En trazo largo Katty Martínez prolongó el envío del balón con la cabeza, Belén Cruz fue en busca de la pelota y en el camino terminó atropellada por Blanca Félix, empero, eso no impidió el testarazo que puso la paridad al 31'.



Hacia el segundo lapso la lucha se mantuvo, ambas escuadras peleaban la de gajos por igual aunque las visitantes eran las que mayor tiempo lo tenían. Debido a esto, las opciones de peligro del Rebaño disminuyeron, siendo un cobro de tiro libre por parte de Andrea Sánchez, donde Alejandra Gutiérrez alcanzó a contener, lo más destacado de las dirigidas por Luis Fernando Camacho.



La respuesta del conjunto rival vendría a través de varios intentos de Lizbeth Ovalle, la camisa '14' disparó en más de una ocasión, se cansó de probar a puerta, de fusilar a una Blanca Félix que detuvo todos los impactos con rumbo de gol. La portera rojiblanca era un factor importante para mantener la igualdad a un tanto.



Sus intervenciones no eran para menos, pues cuando el ocaso del partido se aproximaba, Félix salvó a su equipo de la derrota al taparle un disparo a Katty Martínez luego de quedar en el mano a mano. El empate a un gol era un hecho y en Nuevo León todo se definirá aunque cabe resaltar que las vigentes campeonas llevan ventaja al tener a su favor el criterio de desempate de anotaciones obtenidas en calidad de visita.