Luis Fernando Camacho: "Tenemos fortaleza mental, somos un equipo que así quedó campeón"

Las semifinales de ida culminaron y las series no están definidas aún, por lo que todo se resolverá en los partidos de vuelta. Chivas y Tigres disputaron un encuentro cerrado y al final firmaron el empate a un tanto. Posterior al juego, Luis Fernando Camacho, timonel de las rojiblancas, aseguró que su equipo deberá hacer un juego distinto en Nuevo León e, igualmente, afirma que si aprovecharan sus oportunidades de gol, otro escuadra serían.



"Tenemos que ir ahora a proponer un partido diferente en el cual mínimo tenemos que buscar un gol. Tigres es un gran equipo, maneja muy bien los tiempos, son técnicamente muy dotadas; entonces, tenemos que aprovechar las pocas jugadas que tengamos y, obviamente, no desordenarnos. Tenemos que cambiar el chip, ir con otro sistema para poder avanzar a la final".



"Son pocas las oportunidades, y en el momento que seamos contundentes vamos a ser un equipo diferente. Defensivamente somos un equipo que trabaja bien, que es ordenado; entonces en el momento que aprovechemos las oportunidades que tengamos va a ser un equipo muy diferente. Tengo fe en que el partido del lunes va a ser a favor de nosotros y vamos estar aquí en la final", agregó el técnico.



Las canchas ajenas ya no pesan en el plantel de Camacho, así lo hizo ver el estratega, asegurando que el equipo tiene mucha fuerza mental, habilidad que les dio para ser campeones y que, por ende, les beneficia.



"En la Liga somos el equipo que más gente mete de visitante, siempre jugamos con estadios de mínimo siete u ocho mil personas, ya están acostumbradas a eso; ya vivieron una final, ya vivieron una semifinal con gente. Así que, eso ya no nos pesa. Es superar el shock de los primeros minutos allá y poder manejar nuestro partido".



"Tenemos fortaleza mental, somos un equipo que así quedó campeón: siendo fuertes mentalmente, siendo unidas mentalmente, siendo un grupo; siendo honestos, en calidad estamos por debajo, sí, pero en ganas, en actitud, somos mayores y eso nos ayudará".



Finalmente, el entrenador de Chivas Femenil mencionó los aspectos que debe trabajar para que el resultado del lunes en Nuevo León sea positivo.



"Tenemos que mejorar la contundencia, son pocas las oportunidades que tenemos y tenemos que aprovecharlas; sacudirnos rápido la presión que vamos a tener allá, tener la contundencia y seguir igual de ordenados. Me da gusto que secamos a una ofensiva muy poderosa; me voy con la firme confianza de que ya lo hicimos una vez, entonces tenemos que jugarlo, tenemos que vivirlo y tenemos que ir a ganar".