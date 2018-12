Ricardo Ferretti: "Tuvimos la oportunidad de cambiar radicalmente el juego"

Se terminó un año de fracaso absoluto en Tigres. El conjunto de la Sultana del Norte fue eliminado del torneo de Apertura 2018 a manos de Pumas con marcador global de 4-3 en los Cuartos de Final.

En rueda de prensa, el timonel del equipo auriazul, Ricardo Ferretti, habló sobre lo sucedido en CU donde sus elementos no fueron contundentes en el momento justo y lo terminaron pagando caro.

“Nosotros perdimos, porque la oportunidad clara de cambiar el juego radicalmente la tuvimos nosotros. No quiere decir que hubiera sido definitivo, pasan cosas muchas en un partido pero esta oportunidad de gol que tuvimos, si somos efectivos podíamos jugar con otras cosas el resto del partido”, dijo el ‘Tuca’ en cuanto a la oportunidad fallida por parte de Eduardo Vargas.

“¿Cómo me siento? Me siento eliminado. Si uno se pone en el plan de cómo se siente cuando uno está eliminado, me vas a entender”, dijo Ferretti a un reportero, dejando en claro la molestia de haber quedado fuera de la campaña.

La rivalidad entre Tigres y Rayados está en todo momento y dado de que los albiazules sí avanzaron a las Semifinales, Ferretti comentó sobre el archirrival de la ciudad: “A Monterrey le deseo que supere su siguiente eliminatoria”, agregando que espera que Pumas quede Campeón al haber dado cuenta de los regios.

Tigres romperá filas apenas regrese a la ciudad norteña y comenzará el corto período de vacaciones para los jugadores. Cabe recordar que el torneo de Clausura 2019 arrancará de inmediato en el próximo mes de enero.