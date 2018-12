Miguel Ángel Garza: "Nos sentimos apenados"

Tras haber quedado fuera de la Liguilla del Apertura 2018 de manera tempranera, en Tigres no hay excusas. El Presidente Deportivo del conjunto regiomontano, Miguel Ángel Garza, reconoció todo lo que se hizo mal y la falta de resultados en lo que fue este año.

“Claro, el no cumplir los objetivos es un fracaso para la institución y creo que más con este equipo que hemos armado, así lo considero. El ‘chip’ de todo esto es cómo poder tener un aprendizaje y cambiar, que no nos vuelva a suceder esta situación para la siguiente temporada”.

Mucho se habló sobre si influyó el hecho de que Ricardo Ferretti estuviera tanto con los felinos pero de igual manera apoyando a la Selección Mexicana, en lo que fue el declive del equipo regiomontano. Sobre esto, Garza dijo: “Son errores que se cometieron esta temporada. Hay que analizarlos y puntualizarlos si esos fueron los puntos. Creo que hay que hacer un análisis pero así de botepronto te puedo decir que si afectó o no, esas situaciones serían como querer justificar el resultado del club”.

“Nosotros como directivos debemos analizar si la confianza fue presa fácil para una institución que venía haciendo bien las cosas. Tenemos un equipo muy competitivo, el mejor cuerpo técnico y ahora el resultado no fue el que esperábamos".

Finalmente Garza refirió: "No hay que volvernos loco con una situación de estas pero sí aprender y no volver a caer. Pueden pasar otra vez porque el futbol es así pero ahora fue un poco repetitivo, es un punto personal, no es la verdad del futbol de Tigres. A lo mejor no era ni conveniente tener una entrevista pero quería dar la cara de la institución y nos sentimos apenados”.

Tigres rompió filas y reportará hasta el 10 de diciembre para iniciar trabajo de pretemporada de cara al Clausura 2019 que iniciará de inmediato en el mes de enero.