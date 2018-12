Miguel Herrera: "Seguimos con la ilusión de llegar a la Final"

América se declaró listo para lo que será el primer capítulo de las Semifinales ante los Pumas, duelo a disputarse este jueves en punto de las 20:45hrs en la cancha de CU que tendrá un lleno total.

En rueda de prensa, la tarde de este miércoles el estratega azulcrema, Miguel Herrera, habló sobre cómo llega el equipo para dicho compromiso y no adelantó alineación como solía hacerlo en gran parte de la temporada.

“Estamos pensando en Pumas, no podemos pensar en otros dos partidos que no sean los que vienen, estamos concentrados en eso. Nadie en estas instancias te regala nada, ellos van a matarse por acceder a una Final. Después veremos qué pasa. El equipo está motivado y viste a los rivales, estamos conscientes de eso. Tenemos la actitud de buscar una Final”.

En el caso de Guido Rodríguez que no pudo terminar el entrenamiento de este pasado martes, el ‘Piojo’ lo dejó en duda para el choque ante los universitarios: “Yo estoy seguro está bien, entrenó muy bien, no lo terminó porque esa era la idea del doctor. El trabajo lo hizo bien. Hasta que no me diga estoy al 100%, no puedo decir que va a iniciar. No voy a arrancar con un jugador que me diga que estoy a 90%, en estos partidos no se puede”.

Sobre qué aprendizaje tuvo en cuanto al par de Liguillas anteriores donde no pudo llegar a la Final, Miguel dijo: “Esta Liguilla es diferente porque tengo un equipo mucho más vasto, más completo. Seguimos con la ilusión de llegar a una Final, estamos en una instancia donde queremos ganar una llave y acceder. Vamos a trabajar y matarnos por conseguirlo”.

“Hemos hecho un buen torneo, el equipo fue el que menos perdió, la mejor delantera, estamos haciendo bien las cosas. Todos tenemos una gran presión, la exigencia desde que llegas acá es que tienes que ser Campeón”, finalizó.