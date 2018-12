Leonel Vangioni: "No nos enfocamos en ver si somos candidatos o no"

Ante todo pronóstico el conjunto de Rayados ya se encuentra en las Semifinales del Apertura 2018 y se han declarado listos para medir fuerzas este miércoles en la cancha del Estadio BBVA en lo que será el primer capítulo ante Cruz Azul en punto de las 20:06hrs.

En rueda de prensa el zaguero del cuadro regiomontano, Leonel Vangioni, habló de cómo ve al equipo de cara a este compromiso que es de suma importancia, tomando en cuenta lo que suele pesarle a la escuadra albiazul jugar en la capital del país.

“Nos sentimos con fuerza para el partido de mañana, que es lo principal, no podemos estar pensando en una Final, sin haber jugado la Semifinal. El juego más importante es el de mañana de local y esperemos sacar el mejor resultado posible. Nos conocemos, nos hemos enfrentado dos veces en lo que va del semestre. Es un rival muy difícil, tienen jugadores desequilibrantes pero tenemos la localía a nuestro favor”.

Posteriormente el ‘Piri’ agregó: “Hay dos grandes equipos y nosotros sinceramente tenemos el objetivo muy claro. Ser favorito no significa que vayas a salir Campeón. Sinceramente no nos enfocamos en ver si nos ponen como candidatos o no”.

Vangioni consideró que conforme fue avanzando la temporada, Rayados fue mejorando: “Quedan muy pocos partidos para terminar el semestre y creo que el equipo fue de menor a mayor y esperemos seguir de la misma manera. Trataremos de hacer un gran partido y esperamos que así sea”, finalizó.

Se espera una mejor entrada esta mitad de semana en el ‘Gigante de Acero’, ya que en el compromiso de Ida ante la escuadra de Santos, el conjunto albiazul apenas superó la cantidad de 24 mil aficionados, significando así la más baja en cuanto a etapa de Liguilla se refiere en su nueva casa.