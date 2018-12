Falta 'pulir' a Leonel López

Uno de los diamantes en bruto que se estaba puliendo con Toluca y que en su regreso a León no pudo brillar, es precisamente Leonel López, uno de los jugadores mexicanos con más futuro dentro de la Liga MX y que incluso era visto desde la Selección Mexicana.

El nacido en Zacoalco de Torres, Jalisco, fue enviado en diciembre del 2017 a Toluca luego de algunos problemas internos, sin embargo, tomó en serio su oportunidad y a partir del Clausura 2018 comenzó a mostrar lo que previamente ya había hecho con León al mando de Javier Torrente: su gran calidad con el balón y desequilibrio en el medio campo.

13 partidos en la fase regular, 12 como titular y 783 minutos de juego representaban todo un contraste en comparación con la campaña anterior que había tenido con los Esmeraldas, donde fue desapareciendo de a poco. Con los Diablos, rápido se consolidó en la mitad de la cancha y el cariño de la afición choricera, llegó por sí solo dadas las buenas actuaciones.

El buen momento futbolístico de Leo, ese que incluso él dice ha sido donde ha encontrado el mejor nivel en su carrera, acompañó al gran presente que vivían los Diablos, que se metieron hasta la final tanto de la Copa MX como de la Liga MX. En el certamen copero, Leonel tuvo participación en Cuartos de Final y Semifinales, siendo parte de la calificación a la final, donde perdieron con Necaxa.

Mientras tanto, en la Liga fue donde más brilló, al jugar también la final de vuelta perdida ante Santos en el Nemesio Diez. Una temporada redonda fue la que tuvo López con los Diablos, que en el Régimen de Trasferencias buscaron a toda costa hacerse de sus servicios en definitiva tras el vencimiento del préstamo, sin embargo, las condiciones que se pusieron fueron muy altas para la cartera escarlata.

Su regreso al bajío simplemente no fue el esperado, escasez de minutos en Liga tuvo y apenas un gol pudo hacer en Copa, incluso hay quien dice que su futuro está mejor fuera de la Fiera, donde simplemente no pudo encajar. Se sabe que los Diablos quieren su regreso, quizá ahora en condiciones mucho más accesibles, al igual que los Gallos Blancos de Querétaro; no obstante, la pretemporada esmeralda está por comenzar y el futuro de Leonel López tendrá que resolverse pronto.