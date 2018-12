Rodolfo Pizarro: "Hemos jugado muy bien la Liguilla"

Con un accionar de menos a más, el mediocampista del conjunto de Rayados, Rodolfo Pizarro, se fue contento por el resultado obtenido ante Cruz Azul en el partido de Ida de las Semifinales del futbol mexicano.

El refuerzo del cuadro regiomontano ofreció declaraciones en zona mixta destacando el buen trabajo que hizo ‘La Pandilla’ en el primero de la serie ante los capitalinos.

“Creo que fuimos un equipo muy ordenado. Sabíamos que teníamos que sacar ventaja en casa y tratar de que no nos hicieran gol. Hemos jugado muy bien la Liguilla, estos últimos tres partidos creo que han sido los mejores (del torneo), agarramos ritmo, la manera de jugar y lo importante es que juegue quien juegue está haciendo bien las cosas”.

Pizarro se dijo feliz por el accionar, la victoria y también por la oportunidad de haber marcado en una noche pasional de futbol de Liguilla en la Sultana del Norte: “Afortunadamente me toca meter gol acá, estoy feliz por el resultado, por el gol y motivado de seguir así”.

Rodolfo fue cuestionado sobre si ante Cruz Azul ha sido su mejor partido desde que llegó a Rayados y con buen humor respondió a la prensa: “No sé, tú dime (entre risas) Siempre intento entregarme, jugar por mi equipo, mis compañeros. No se me había dado la oportunidad de marcar y espero seguir mejorando”.

Finalmente y con respecto a lo complicada que resulta históricamente la plaza del Estadio Azteca para los regios a lo largo de su historia, Pizarro opinó al respecto: “Sabemos que Cruz Azul va a ir con todo pero bueno en lo mental estamos muy preparados, sabemos que marcando un gol ellos se van a abrir y prácticamente liquidaríamos el encuentro. Concentrados, motivados de seguir en ese camino y con mucho corazón”.

“Juegue quien juegue lo ha hecho bien, en línea de cinco, de cuatro hemos respondido y estamos físicamente muy bien, muy fuertes y unidos”.