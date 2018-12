Diego Alonso: "Planteamos un partido para ganar"

Con paso totalmente positivo en Liguilla, el conjunto de Rayados comandado por Diego Alonso, dio un paso más hacia la misión del título en el Apertura 2018, luego de vencer con marcador de 1-0 a la escuadra de Cruz Azul en la Semifinal de Ida disputada en la cancha del Estadio BBVA.

Sin echar las campanas al vuelo y dando total crédito a sus jugadores, el estratega de Monterrey espera que puedan sellar su pase a la Final el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca.

“Creo que ha sido un buen encuentro, sí creo que hemos sido muy buenos en muchas fases del juego. Quizás en otros partidos lo hemos podido ser, sinceramente el partido vs Pumas y Morelia aquí. Lo que pasa que después faltando 20 minutos el equipo no pudo mantener la intensidad como hoy sí lo hicimos. Hemos ido de menos a más, catalogarlo como el mejor (partido del semestre) no me gustaría definirlo de esa manera”.

Alonso refirió sobre lo que se ideó para el primer choque de la serie ante los celestes: “No planteamos un partido para recibir gol, planteamos un partido para ganar, que es lo más importante. El primer tiempo lo hicimos muy bien, en el segundo también. Buscamos lógicamente mantener el cero pero siempre buscando el segundo gol”.

Sin excesos de confianza es como saldrá Rayados al partido definitivo en el Coloso de Santa Úrsula, aseguró Diego: “La Liguilla es un tema mental y estratégico, hay que ser muy bueno en la estrategia y muy bueno en la humildad. Mis jugadores quieren lo máximo y tenemos que estar en el día a día. Buscaremos con nuestros argumentos nuestra mejor versión”, finalizó.

Todo se definirá el sábado en la capital del país. Si Monterrey marca primero obligará a ‘La Máquina’ a hacer tres para poder pensar en una clasificación.