Se despidió Juninho de Tigres

Concluyó el muy corto período vacacional para Tigres. Este lunes el conjunto regiomontano reportó de nueva cuenta al club para comenzar a preparar lo que será el torneo de Clausura 2019 que arrancará en el mes de enero.

Luego de hacer oficial su retiro de las canchas, el central naturalizado mexicano, Juninho, ofreció rueda de prensa y posteriormente pudo despedirse de sus compañeros.

“Es un sentimiento de agradecimiento con Dios, por haberme dado el privilegio de ser futbolista profesional, por haberme traído aquí, a este equipo. Vine a desearle la mejor de las suertes (al plantel), son grandes amigos, grandes personas, no solo jugadores, cuerpo técnico, los jardineros, todos los que nos apoyan”.

Sobre un posible partido de despedida, Juninho dijo lo siguiente: “La verdad no tengo en mente eso, no he pensado sobre ello. De inicio todavía no tenemos nada pensado”.

El experimentado central también tuvo unas palabras con respecto a Ricardo Ferretti: “Tengo una relación con él de mucho tiempo, él me ayudó muchísimo, me hubiera gustado conocerlo antes de mi carrera, creo que podría haber aprendido mucho más. La sensación es de agradecimiento. Una de las cosas que aprendí con él ni en las derrotas somos los peores y en las victorias somos los mejores, hay que tener un equilibrio y esas son las lecciones que aprendí”.

Juninho recordó sus mejores momentos del fructífero paso que tuvo con los felinos donde pudo ser Campeón en distintas ocasiones: “El momento más especial para mi aquí fue el primer título, el primer campeonato, porque en esa noche nació mi hija. También creo que para la institución es de uno de los más importantes porque venía de una sequía de casi 30 años. A nivel profesional, el último que conquistamos contra nuestro más grande rival. Afortunadamente ganamos”, finalizó.

Recuerdan la Final Regia.

A través de las redes sociales, la afición del conjunto de Tigres ha recordado con algarabía el primer aniversario de lo que fue la obtención del título en el Apertura 2017, el cual fue nada más y nada menos que ante Rayados en la cancha del Estadio BBVA.